São Paulo treina com novidades e terá Tolói de volta contra o Vasco

Cédric e Calleri voltam a participar de parte das atividades, enquanto Crespo tem dúvidas e desfalques importantes para o jogo em São Januário

Ainda em processo de transição física, a dupla participou do aquecimento e da primeira parte dos trabalhos de troca de passes ao lado dos demais jogadores. Na sequência, realizou exercícios específicos de recuperação, acompanhada pelos fisioterapeutas do clube.

O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira (30/10), no CT da Barra Funda, dando sequência à preparação para o confronto com o Vasco, neste domingo (02/11), às 20h30, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade contou com boas notícias para o técnico Hernán Crespo, que viu Cédric Soares e Calleri participarem parcialmente do treino com o grupo.

Cédric, que se recupera de uma fratura no primeiro dedo do pé direito (hálux), já está liberado para treinar com bola. Contudo, depende ainda de não sentir mais dores para ser reintegrado de forma definitiva ao elenco. Já Calleri, em fase final de recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, segue o protocolo estabelecido pelo departamento médico, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

O treinador argentino não poderá contar com Luciano e Maik, suspensos. A tendência é que Tapia e Maílton assumam as vagas no ataque e na lateral direita, respectivamente. Durante o treino desta manhã, Maílton chegou a preocupar ao sentir dores no tornozelo direito após uma dividida, mas foi atendido rapidamente e conseguiu seguir na atividade.

Outro destaque foi a presença do zagueiro Rafael Tolói. O defensor treinou normalmente e deve ser relacionado para o jogo no Rio de Janeiro. Contudo, a tendência seja de que comece no banco de reservas.

A provável escalação do São Paulo

O São Paulo ainda realizará duas sessões de treino antes de embarcar para o Rio. Crespo tem usado as atividades para ajustar o sistema defensivo e a saída de bola, além de trabalhar a compactação do meio-campo.