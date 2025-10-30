São Paulo traça perfil de reforços para 2026 com foco nas categorias de base

Diretoria quer promover seis atletas de Cotia após a Copinha e priorizar reforços de perfil jovem na reformulação do elenco para o ano que vem

A diretoria tricolor determinou que seis jogadores do time sub-20 serão promovidos ao elenco profissional logo após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. A seleção dos nomes ficará a cargo do técnico Hernán Crespo e de sua comissão técnica.

O São Paulo definiu sua estratégia para o início de 2026, e ela passa diretamente por Cotia. O clube pretende fortalecer o elenco principal com atletas formados nas categorias de base e, ao mesmo tempo, buscar reforços mais jovens no mercado. Tudo isso visando rejuvenescer o plantel na próxima temporada.

O objetivo é claro: dar mais espaço aos talentos formados em casa, injetar intensidade no elenco e equilibrar a questão física em um calendário que promete ser intenso. Em 2026, o Paulistão e o Campeonato Brasileiro começarão logo nos primeiros meses, e há a possibilidade de o São Paulo disputar também a Libertadores nesse período.

Com o Brasileirão tendo início em janeiro e uma pausa programada durante a Copa do Mundo, entre junho e julho, a diretoria entende que a janela de transferências do começo do ano será a mais estratégica da temporada.

Jovens também como perfil de reforços no São Paulo

A política de rejuvenescimento, porém, não se limitará às pratas da casa. A ideia é adotar um novo perfil de contratações, priorizando atletas em ascensão e com potencial de valorização, diferente do que ocorreu em temporadas anteriores.

Além de preparar o elenco para um ano de calendário apertado, o São Paulo também leva em conta a realidade financeira do clube. A venda de jogadores continua sendo uma necessidade. Assim, a promoção de jovens talentos pode ajudar a equilibrar as contas, além de abrir espaço para novas joias se destacarem.