Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo traça perfil de reforços para 2026 com foco nas categorias de base

São Paulo traça perfil de reforços para 2026 com foco nas categorias de base

Diretoria quer promover seis atletas de Cotia após a Copinha e priorizar reforços de perfil jovem na reformulação do elenco para o ano que vem
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo definiu sua estratégia para o início de 2026, e ela passa diretamente por Cotia. O clube pretende fortalecer o elenco principal com atletas formados nas categorias de base e, ao mesmo tempo, buscar reforços mais jovens no mercado. Tudo isso visando rejuvenescer o plantel na próxima temporada.

A diretoria tricolor determinou que seis jogadores do time sub-20 serão promovidos ao elenco profissional logo após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. A seleção dos nomes ficará a cargo do técnico Hernán Crespo e de sua comissão técnica.

O objetivo é claro: dar mais espaço aos talentos formados em casa, injetar intensidade no elenco e equilibrar a questão física em um calendário que promete ser intenso. Em 2026, o Paulistão e o Campeonato Brasileiro começarão logo nos primeiros meses, e há a possibilidade de o São Paulo disputar também a Libertadores nesse período.

Com o Brasileirão tendo início em janeiro e uma pausa programada durante a Copa do Mundo, entre junho e julho, a diretoria entende que a janela de transferências do começo do ano será a mais estratégica da temporada.

Jovens também como perfil de reforços no São Paulo

A política de rejuvenescimento, porém, não se limitará às pratas da casa. A ideia é adotar um novo perfil de contratações, priorizando atletas em ascensão e com potencial de valorização, diferente do que ocorreu em temporadas anteriores.

Além de preparar o elenco para um ano de calendário apertado, o São Paulo também leva em conta a realidade financeira do clube. A venda de jogadores continua sendo uma necessidade. Assim, a promoção de jovens talentos pode ajudar a equilibrar as contas, além de abrir espaço para novas joias se destacarem.

As janelas de transferência de 2026 já têm datas definidas pela CBF. A primeira vai de 5 de janeiro a 3 de março, enquanto a segunda ocorre entre 20 de julho e 11 de setembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar