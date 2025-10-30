Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos decide manter Barreal em 2026, mesmo sem atingir metas contratuais

Diretoria pretende negociar a compra do argentino com o Cincinnati e vê o jogador como peça importante no planejamento da próxima temporada
Titular e um dos destaques do Santos em 2025, Álvaro Barreal deve continuar no clube em 2026. Mesmo sem ter atingido a meta estipulada em contrato para a compra automática, a diretoria alvinegra já trabalha para garantir a permanência do meia-atacante argentino no elenco.

Emprestado pelo Cincinnati, dos Estados Unidos, Barreal tem vínculo até o fim desta temporada. O acordo entre os clubes prevê obrigatoriedade de compra caso o jogador atue por mais de 30 minutos em 65% das partidas oficiais do Peixe ao longo do ano.

Até o momento, o argentino participou de 28 jogos, mas em três deles entrou no decorrer da partida e não alcançou o tempo mínimo exigido. Com oito compromissos restantes até o fim da temporada, ele pode chegar a 33 partidas válidas de um total de 56. Assim, atingindo um índice de 58,9%, abaixo do estipulado.

Mesmo assim, o departamento de futebol do Santos avalia que Barreal se encaixou bem na equipe e pretende adquirir seus direitos econômicos. A ideia é negociar diretamente com o Cincinnati uma forma de pagamento parcelada dos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) previstos no contrato.

Barreal com muito prestígio no Santos

Aos 25 anos, Barreal está sendo visto como um jogador com potencial de valorização e capacidade de contribuir tecnicamente no projeto de médio prazo do clube. Sua manutenção faz parte do planejamento de estabilidade e continuidade da equipe para 2026. Logo em um momento que o Santos enfrenta dificuldades no mercado de transferências e busca preservar sua base titular.

Desde sua chegada à Vila Belmiro, o argentino soma 28 partidas, com oito gols marcados e uma assistência. Assim, se consolidou como uma das principais peças ofensivas do elenco santista.

