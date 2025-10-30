Santos decide manter Barreal em 2026, mesmo sem atingir metas contratuais

Diretoria pretende negociar a compra do argentino com o Cincinnati e vê o jogador como peça importante no planejamento da próxima temporada

Emprestado pelo Cincinnati, dos Estados Unidos, Barreal tem vínculo até o fim desta temporada. O acordo entre os clubes prevê obrigatoriedade de compra caso o jogador atue por mais de 30 minutos em 65% das partidas oficiais do Peixe ao longo do ano.

Titular e um dos destaques do Santos em 2025, Álvaro Barreal deve continuar no clube em 2026. Mesmo sem ter atingido a meta estipulada em contrato para a compra automática, a diretoria alvinegra já trabalha para garantir a permanência do meia-atacante argentino no elenco.

Até o momento, o argentino participou de 28 jogos, mas em três deles entrou no decorrer da partida e não alcançou o tempo mínimo exigido. Com oito compromissos restantes até o fim da temporada, ele pode chegar a 33 partidas válidas de um total de 56. Assim, atingindo um índice de 58,9%, abaixo do estipulado.

Mesmo assim, o departamento de futebol do Santos avalia que Barreal se encaixou bem na equipe e pretende adquirir seus direitos econômicos. A ideia é negociar diretamente com o Cincinnati uma forma de pagamento parcelada dos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) previstos no contrato.

Barreal com muito prestígio no Santos

Aos 25 anos, Barreal está sendo visto como um jogador com potencial de valorização e capacidade de contribuir tecnicamente no projeto de médio prazo do clube. Sua manutenção faz parte do planejamento de estabilidade e continuidade da equipe para 2026. Logo em um momento que o Santos enfrenta dificuldades no mercado de transferências e busca preservar sua base titular.

Desde sua chegada à Vila Belmiro, o argentino soma 28 partidas, com oito gols marcados e uma assistência. Assim, se consolidou como uma das principais peças ofensivas do elenco santista.