Reconciliação? Karoline Lima volta a seguir Léo Pereira após classificação do Flamengo

Vale ressaltar que os dois foram vistos almoçando juntos no domingo (26), o que deu início a rumores de uma possível volta do jogador com a influenciadora. Aliás, a reaproximação parece que vem acontecendo há alguns dias. Afinal, após algumas semanas do anúncio do término, a influenciadora resgatou um hábito do relacionamento com Léo Pereira: acompanhar jogos do Flamengo com a camisa rubro-negra.Embora alegue ter mantido o hábito em off, Karoline não fazia referências ao clube desde o término com o zagueiro. Na partida contra o Palmeiras, porém, disse que voltaria a compartilhar especialmente pelo peso do jogo — tratado como “final antecipada”. Ela não só usou a camisa, como compartilhou reações dos três gols da vitória por 3 a 2 sobre o Verdão, pelo Brasileirão.

Relacionamento com Léo Pereira

O casal começou a se relacionar em dezembro de 2023, após um período de troca de mensagens e encontros discretos. Eles só oficializaram a união no ano seguinte, em fevereiro, durante a festa de aniversário do zagueiro, que fez o pedido no palco do evento.

Durante o período em que estiveram juntos, Karoline passou a acompanhar os jogos do Flamengo com frequência. Assim, se tornou figura recorrente entre os bastidores do clube. O casal era considerado um dos mais carismáticos do meio esportivo, até o anúncio do término, em setembro deste ano.

A separação, aliás, pegou os seguidores de surpresa. Karoline manteve silêncio sobre a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores, deixou de seguir o jogador nas redes e não se pronunciou sobre os motivos do fim da relação.