Ramón Díaz deve retomar três zagueiros no Internacional e modificar defesa

Colorado realizará mais dois testes com Vitão antes de duelo contra o Atlético. Há chances de Victor Gabriel entrar na vaga de Juninho / Crédito: Jogada 10

As atividades de preparação do Internacional para o confronto direto contra o Atlético apontam que Ramón Díaz ensaia retomar a formação com três zagueiros. A tendência é de que haja mudança entre uma das opções na linha defensiva inicial. Portanto, o trio deve ser formado por Clayton Sampaio, Mercado e Victor Gabriel, que provavelmente entrará na vaga que era de Juninho. Ainda há uma indefinição se Vitão estará apto em voltar a jogar. O cronograma no Inter é que nos próximos dias o camisa 4 passe por pelo menos mais dois testes com o intuito de observar como serão suas reações físicas. Caso ele apresente condições físicas ideais, retoma o lugar que Clayton Sampaio está ocupando. No setor criativo, Bruno Gomes e Bernabei provavelmente atuarão nas alas direita e esquerda, respectivamente.