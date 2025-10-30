Ramón Díaz deve retomar três zagueiros no Internacional e modificar defesa

Ramón Díaz deve retomar três zagueiros no Internacional e modificar defesaColorado realizará mais dois testes com Vitão antes de duelo contra o Atlético. Há chances de Victor Gabriel entrar na vaga de Juninho
As atividades de preparação do Internacional para o confronto direto contra o Atlético apontam que Ramón Díaz ensaia retomar a formação com três zagueiros. A tendência é de que haja mudança entre uma das opções na linha defensiva inicial. Portanto, o trio deve ser formado por Clayton Sampaio, Mercado e Victor Gabriel, que provavelmente entrará na vaga que era de Juninho. Ainda há uma indefinição se Vitão estará apto em voltar a jogar.
O cronograma no Inter é que nos próximos dias o camisa 4 passe por pelo menos mais dois testes com o intuito de observar como serão suas reações físicas. Caso ele apresente condições físicas ideais, retoma o lugar que Clayton Sampaio está ocupando. No setor criativo, Bruno Gomes e Bernabei provavelmente atuarão nas alas direita e esquerda, respectivamente.
O comandante argentino deve ter Luis Otávio e Thiago Maia como dupla de volantes. No ataque, provavelmente a escolha seja por não ter um jogador como referência. Assim, Alan Patrick provavelmente fará a função de falso 9, além de Carbonero e Vitinho nas pontas. A comissão técnica planeja utilizar o 3-4-3, esquema tático que possibilitou o melhor desempenho do Colorado com Ramón Díaz, na vitória sobre o Botafogo. O elenco ainda terá mais dois treinos de preparação para o jogo contra o Galo, porém a expectativa é de que se reproduza a formação nas próximas atividades.
Desta forma, o provável Inter para enfrentar o Atlético é: Ivan; Clayton (Vitão), Mercado, Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luis Otavio, Thiago Maia, Bernabei; Vitinho, Alan Patrick, Carbonero.
Apreensão no Internacional
Com duas derrotas consecutivas, para Bahia e Fluminense, o time gaúcho vive um momento de pressão. O Inter ocupa a 15ª posição no Brasileirão, com apenas quatro pontos a mais que o Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. A partida contra o Atlético, às 18h30 de domingo, no Beira-Rio, representa um confronto direto na luta contra o descenso.