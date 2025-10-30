Racing já pensa em 2026 após eliminação para o Flamengo

Racing já pensa em 2026 após eliminação para o FlamengoTécnico Gustavo Costas tem futuro incerto e elenco pode sofrer algumas alterações
A derrota para o Flamengo na Libertadores fez o Racing virar a página e olhar para o futuro. Com o Campeonato Argentino ainda em andamento, o clube espera o fim da temporada para definir o planejamento e o destino do técnico Gustavo Costas, cujo contrato vai até dezembro.
Ídolo do clube, Costas coleciona títulos recentes, como a Sul-Americana de 2024 e a Recopa de 2025, em cima do Botafogo. Após a eliminação, o treinador se emocionou e falou sobre o desempenho da equipe:
“Os garotos deram tudo de si. Como sempre digo, eu iria para a guerra com eles. Jogamos como um time e quero agradecer à torcida pelo apoio. Estivemos tão perto, mas não conseguimos. Decepcionei o meu povo”, disse Costas.
Apesar do carinho da torcida, os resultados no Campeonato Argentino deixam o futuro de Costas incerto. O Racing ocupa atualmente a sexta posição na tabela anual, fora da zona de classificação para a Libertadores.
Elenco do Racing pode sofrer algumas alterações
Dessa maneira, o clube pode registrar até sete saídas ao final da temporada. Arias e Mura não renovaram contrato e devem deixar o time em dezembro. Vietto, retornando de lesão, ainda tem renovação em análise, e Martirena e Nardoni podem receber propostas de outros clubes.
Mesmo pensando em reforços para 2026, o Racing considera alguns nomes como inegociáveis: o goleiro Cambeses, o lateral Rojas, o volante Sosa e o atacante Maravilla Martínez só sairiam por ofertas entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 75 e 93 milhões).
Por fim, o próximo desafio do Racing será contra o Central Córdoba, na segunda-feira (3), às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Argentino.