Racing já pensa em 2026 após eliminação para o Flamengo

A derrota para o Flamengo na Libertadores fez o Racing virar a página e olhar para o futuro. Com o Campeonato Argentino ainda em andamento, o clube espera o fim da temporada para definir o planejamento e o destino do técnico Gustavo Costas, cujo contrato vai até dezembro.

Ídolo do clube, Costas coleciona títulos recentes, como a Sul-Americana de 2024 e a Recopa de 2025, em cima do Botafogo. Após a eliminação, o treinador se emocionou e falou sobre o desempenho da equipe:

“Os garotos deram tudo de si. Como sempre digo, eu iria para a guerra com eles. Jogamos como um time e quero agradecer à torcida pelo apoio. Estivemos tão perto, mas não conseguimos. Decepcionei o meu povo”, disse Costas.

Apesar do carinho da torcida, os resultados no Campeonato Argentino deixam o futuro de Costas incerto. O Racing ocupa atualmente a sexta posição na tabela anual, fora da zona de classificação para a Libertadores.

Elenco do Racing pode sofrer algumas alterações

Dessa maneira, o clube pode registrar até sete saídas ao final da temporada. Arias e Mura não renovaram contrato e devem deixar o time em dezembro. Vietto, retornando de lesão, ainda tem renovação em análise, e Martirena e Nardoni podem receber propostas de outros clubes.