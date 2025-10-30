Racing 0 x 0 Flamengo: veja os melhores momentos pela semifinal da Libertadores

Em uma batalha intensa em Avellaneda nesta quarta-feira (29), o Flamengo garantiu presença na grande decisão da Libertadores. Mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo — após a expulsão de Plata — a equipe comandada por Filipe Luís segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing.

Agora, o Rubro-Negro aguarda o desfecho do confronto entre Palmeiras e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira, no duelo de volta. A grande final ocorrerá no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Confira, portanto, os melhores momentos do jogo disputado na Argentina!