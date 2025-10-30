Palmeiras x LDU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quinta-feira (30/10), Em busca de uma virada histórica, o Palmeiras vai em busca do milagre diante da LDU, às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta na semifinal da Copa Libertadores. Afinal, o Verdão perdeu a partida de ida por 3 a 0 e precisa vencer por três gols de diferença para levar o embate para os pênaltis ou quatro tentos para ir a finalíssima. Por outro lado, os equatorianos podem perder por até dois gols que avançam para a decisão.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, o embate, a partir de 20h. Christian Rafael já avisou que narrará a partida entre brasileiros e equatorianos. João Miguel Lotufo está confirmado como comentarista do jogo, enquanto a reportagem fica nas mãos do intrépido Luiz Gaspar.