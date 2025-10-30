Palmeiras aposta em fator Allianz e retrospecto para chegar na final da Libertadores

Derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, Verdão aposta na força em casa e no apoio da torcida para tentar chegar na decisão continental / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque, com uma missão das mais difíceis: reverter o 3 a 0 sofrido para a LDU, em Quito, e seguir vivo na Libertadores. Para se classificar à final no tempo normal, o time precisa vencer por quatro gols de diferença. Uma vitória por três leva a decisão para os pênaltis. O desafio é grande, mas o Alviverde aposta em dois trunfos fundamentais: o fator casa e o retrospecto da equipe. Afinal, o time de Abel Ferreira está invicto como mandante nesta edição da Libertadores, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. Um aproveitamento de 86,6%, 12 gols marcados e apenas um sofrido.

A maior goleada do Verdão no torneio também veio em casa, quando aplicou 6 a 0 no Sporting Cristal, ainda na fase de grupos. Em todo o ano, o Palmeiras mantém ótimos números no Allianz Parque. São 19 vitórias, sete empates e apenas cinco derrotas em 31 jogos, com 56 gols marcados e 19 sofridos, um aproveitamento de 68,8%. Abel Ferreira convoca os torcedores Além das estatísticas, o apoio da torcida promete transformar o estádio em uma verdadeira fortaleza. Segundo parcial divulgada pelo clube, 35 mil ingressos já haviam sido vendidos até a véspera do confronto decisivo. Após o empate contra o Cruzeiro no último fim de semana, Abel Ferreira reforçou o tom de esperança e fez um apelo direto à torcida. “Na quinta, preparem-se para uma noite mágica. Convoco nossos torcedores para não pararem de cantar. Somos o time da virada, do amor, e mais do que nunca precisamos de vossa ajuda. Acredito que quinta vai ser uma noite mágica”, disse o técnico. Os jogadores também mantêm o discurso de confiança. O zagueiro Bruno Fuchs afirmou que o grupo sabe do tamanho do desafio, mas acredita na reação dentro de casa.

“Estamos três gols atrás, mas acreditamos. Já fizemos três ou mais gols aqui recentemente, com o apoio da nossa torcida. Foi um jogo ruim lá, mas temos um bom time, um bom treinador. Vamos acreditar e lutar até o fim.” A atmosfera positiva também se estendeu para fora de campo. Na véspera da partida, centenas de torcedores foram ao Allianz Parque acompanhar o último treino da equipe. Com cânticos, sinalizadores e faixas com frases como “Lutem sem parar” e “Acreditamos em vocês”, o apoio foi uma demonstração clara de que o palmeirense ainda sonha com mais uma noite épica na Libertadores. Assim, com a promessa de um Allianz lotado e a fé renovada, o Palmeiras tenta desafiar a lógica e escrever mais um capítulo marcante em sua história continental.