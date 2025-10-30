Neymar pede para ser relacionado para a próxima partida do Santos

Neymar pede para ser relacionado para a próxima partida do SantosCraque voltou a realizar o trabalho físico com o restante do time e solicitou para ser relacionado para enfrentar o Fortaleza
Pelo terceiro dia seguido, Neymar realizou o treinamento físico junto com o resto do elenco do Santos. Além de conseguir participar da atividade normalmente, o craque pediu para participar da partida contra o Fortaleza, no próximo sábado (1º).
A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Musetti, do portal Uol. O pedido pegou a comissão técnica alvinegra de surpresa, já que o craque ainda não participou de trabalhos táticos e com contato físico.
Apesar do desejo do jogador, o departamento médico do Santos segue cauteloso quanto ao retorno de Neymar. A programação é que o craque volte a atuar no próximo dia 9, contra o Flamengo no Maracanã. Depois do confronto direto contra o Leão, o Peixe vai encarar o Palmeiras na próxima quinta-feira (6), no Allianz Parque. Entretanto, o staff do atleta vetou a participação do camisa 10 da partida por conta do gramado sintético.
