Namorando Vini Jr, Virginia compra novas roupas para “bate e volta” para Espanha

Influenciadora contou nas redes sociais que agora vai fazer bate e volta para a cidade espanhola por conta do namoro com jogador / Crédito: Jogada 10

Já de olho no futuro, Virginia deu um passo no relacionamento com Vini Jr, atacante do Real Madrid. Na Espanha, a influenciadora fez compras nesta quinta-feira (30) para manter um guarda-roupa em Madri. Assim, nas redes sociais, a empresária contou que comprou roupas para manter na cidade espanhola, uma vez que terá que fazer bate-volta para manter a relação. Afinal, ela mora em uma mansão em Goiânia com os filhos Maria Alice, 4, Maria Flor, 3, e José Leonardo, do seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.

“Vim trazer as crianças no shopping pra brincarem um pouco, e vou aproveitar e comprar algumas coisas pra deixar aqui em Madri. Roupa pra ficar em casa, secador, essas coisas, pra deixar. Que ai não precisa ficar trazendo toda vez que vier. Só traz roupa pra sair e algumas coisas assim e acabou”, disse. Após a oficialização da relação com Vini Jr, Virginia levou os filhos para Espanha para conhecer o novo namorado. Aliás, o casal promoveu uma festa de Halloween nesta quarta-feira (29). Vini Jr e o pedido de namoro a Virginia O atacante Vini Jr oficializou seu relacionamento com Virginia Fonseca nas redes sociais. O astro do Real Madrid publicou a primeira foto de casal em seu feed de Instagram após o pedido. Na legenda, colocou a inicial dos dois entre um emoji de coração.