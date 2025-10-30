Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marcão “previu” gol de Renê em vitória do Fluminense

Lateral marca de falta triunfo do Tricolor sobre o Ceará, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro
Na última quarta-feira (29), o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Renê, de falta ainda no primeiro tempo. E o tento contou com a “previsão” do auxiliar permanente Marcão antes do duelo. Ao lado do lateral, o ídolo aparece no vídeo e fala: “vai fazer o gol para nós”.

“Ele já sabia”, publicou o Fluminense em suas redes sociais.

Renê, aliás, marcou seu segundo gol na temporada de 2025. Com 39 jogos, o último gol do atleta foi no dia 16 de abril, na vitória do Fluminense por 2 a 0 em cima do Corinthians, na Neo Quimica Arena, em São Paulo.

Com a vitória, o Fluminense, portanto, chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 14ª colocação com 35, e vê a zona de rebaixamento de perto. Sem jogos atrasados, o Tricolor, assim, volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Veja o vídeo:

