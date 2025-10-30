Marcão “previu” gol de Renê em vitória do Fluminense

Lateral marca de falta triunfo do Tricolor sobre o Ceará, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Na última quarta-feira (29), o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Renê, de falta ainda no primeiro tempo. E o tento contou com a “previsão” do auxiliar permanente Marcão antes do duelo. Ao lado do lateral, o ídolo aparece no vídeo e fala: “vai fazer o gol para nós”. “Ele já sabia”, publicou o Fluminense em suas redes sociais.

Renê, aliás, marcou seu segundo gol na temporada de 2025. Com 39 jogos, o último gol do atleta foi no dia 16 de abril, na vitória do Fluminense por 2 a 0 em cima do Corinthians, na Neo Quimica Arena, em São Paulo. Com a vitória, o Fluminense, portanto, chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 14ª colocação com 35, e vê a zona de rebaixamento de perto. Sem jogos atrasados, o Tricolor, assim, volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Veja o vídeo: Ele já sabia… pic.twitter.com/u4eR4QW7IX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 30, 2025