Mano ganha aval para escalar Marlon no Grêmio em duelo contra o Cruzeiro

Lateral está por empréstimo no Imortal e seus direitos pertencem ao Cruzeiro. Representante de Marlon é fundamental para obter a liberação / Crédito: Jogada 10

O Grêmio se mostra mais otimista com uma possível vitória sobre o Cruzeiro em seus domínios, pois recebeu a liberação para utilizar Marlon. A princípio, o técnico Mano Menezes precisaria encontrar um substituto para o lateral-esquerdo titular. Afinal, ele está emprestado ao Imortal e a Raposa é a dona dos seus direitos econômicos. Inclusive, além do aval, o Tricolor gaúcho não precisará pagar uma multa para conseguir escalar o camisa 23. O responsável por este cenário positivo foi Paulo Roberto Costa, ex-lateral-direito, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com o Grêmio em 1983. Ele interveio no circuito, pois é o representante do atleta e conduziu a negociação por empréstimo do defensor para o Imortal. Além disso, conta com bom relacionamento com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro.

Em seu período como jogador profissional, Paulo Roberto também atuou pela Raposa e, assim como no Tricolor gaúcho, com uma passagem vitoriosa. Pela equipe mineira, ele venceu a Supercopa da Libertadores em 1992, a Copa do Brasil no ano seguinte e dois campeonatos estaduais em 1992 e 1994. Com este cenário antes improvável, Marlon estará em campo contra o clube que segue como dono dos seus direitos econômicos. A situação é distinta da partida do primeiro turno, que ocorreu no Mineirão, pouco tempo após a disputa do Mundial de Clubes. A sua ausência ocorreu exatamente por questões contratuais e Lucas Esteves foi o seu substituto entre os 11 iniciais. Marlon cumpre desafio no Grêmio O empréstimo com o Imortal se encerra ao fim da temporada e a tendência é de que o vínculo profissional entre o lateral-esquerdo e o Cruzeiro chegue ao fim. Isso porque o clube gaúcho já sinalizou que pretende acionar a cláusula de obrigação de compra, que gira em torno de 3,5 milhões de euros (próximo a R$ 23 milhões na cotação atual).