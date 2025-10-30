Luisão completa dois meses sem ser relacionado pelo Santos

Contratado por R$ 10 milhões, zagueiro perdeu espaço com a chegada de novos reforços e não fica nem no banco de reservas

Desde que chegou à Vila Belmiro, Luisão disputou nove jogos, sendo seis como titular. Sua última aparição em uma lista de relacionados foi em 31 de agosto, na estreia de Juan Pablo Vojvoda. Na ocasião, o zagueiro ficou no banco de reservas no empate em 0 a 0 com o Fluminense , pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Luisão completará dois meses sem ser relacionado para partidas do Santos. Contratado no início da temporada ao Novorizontino, por R$ 10 milhões, o defensor de 22 anos ainda não conseguiu se firmar com a camisa alvinegra.

De lá para cá, o jogador não apareceu na lista de relacionados para mais nenhum confronto, enquanto o Santos entrou em campo oito vezes.

A situação de Luisão se complicou ainda mais com a concorrência aumentada após a janela de transferências do meio do ano. O clube contratou os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, que se somaram a Luan Peres, Zé Ivaldo e João Basso, todos à frente na hierarquia de Vojvoda.

Luisão chegou a viver seu melhor momento em agosto, ainda sob o comando interino de Cleber Xavier, quando foi titular em sequência contra Cruzeiro (vitória por 2 a 1), Vasco (derrota por 6 a 0) e Bahia (revés por 2 a 0). Desde o jogo com o Tricolor Baiano, no dia 24 daquele mês, o defensor não voltou a atuar nem a frequentar a lista de relacionados.

Assim, sem espaço no elenco e com forte concorrência no setor defensivo, o futuro de Luisão na Vila Belmiro é incerto.