Lanús x Universidad de Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Lanús x Universidad de Chile: onde assistir, escalações e arbitragemEquipe que avançar enfrenta o Atlético-MG na decisão da Sul-Americana
O adversário do Atlético-MG, na final da Sul-Americana, se define nesta quinta-feira (30) entre Lanús e Universidad de Chile. A saber, o duelo decisivo acontece às 19h (de Brasília), no estádio La Fortaleza, situado na Grande Buenos Aires. Por ora, ninguém tem a vantagem, já que a primeira parte da semifinal terminou em um elétrico empate em 2 a 2.
Onde assistir
O jogo que acontece em solo argentino terá transmissão exclusiva do sistema de streaming Paramount+.
Como chega o Lanús
Beneficiado pelo sistema de disputa no Clausura da Argentina, o Granate teve o fim de semana livre de compromissos locais. Com isso, o técnico Mauricio Pellegrino pôde focar na recuperação dos seus principais atletas em busca de voltar a uma decisão continental. Algo que não acontece, por sinal, desde o primeiro (e único) título do clube nessa instância, em 2013.
Como chega a Universidad de Chile
Diferente do seu adversário, La U não teve vida fácil no fim de semana prévio ao duelo desta quinta. Isso porque, no último domingo (26), a equipe fez o clássico universitário contra a Universidad Católica e perdeu por 1 a 0. Mesmo com o caráter de rivalidade, para o embate válido pela 25ª rodada do Campeonato Chileno, alguns nomes considerados como titulares foram poupados pelo treinador Gustavo Álvarez.
LANÚS X UNIVERSIDAD DE CHILE
Sul-Americana 2025 – Semifinal (Jogo de volta)
Data e horário: 30/10, às 19h (de Brasília)
Local: La Fortaleza, Lanús (ARG)
LANÚS: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón e Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano e Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero e Nicolás Guerra. Técnico: Gustavo Álvarez.
Árbitro: Andres Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)