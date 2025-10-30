Lanús x Universidad de Chile, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Lanús x Universidad de Chile, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30Após empate na ida, quem vencer avança à final da Sul-Americana no encontro entre argentinos e andinos
Lanús e Universidad de Chile se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h, em La Fortaleza, em Lanús, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O primeiro encontro, em Santiago, terminou 2 a 2. Ou seja, quem ganhar passa. Se a igualdade persistir, a série termina nos pênaltis. O vencedor enfrenta o Mineiro, na decisão, no dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai, no Estádio Defensores del Chaco.
A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, está de prontidão para transmitir, ao vivo, o embate, a partir de 17h30. Felippo Souza mostrará o seu enorme talento na narração. Kelwin Lucas já confirmou que comenta a partida. A reportagem, por sua vez, foi entregue ao craque Raphael Almeida.