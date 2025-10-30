Lanús ganha da Universidad de Chile e enfrenta o Atlético na final da Sul-Americana

Lanús ganha da Universidad de Chile e enfrenta o Atlético na final da Sul-AmericanaArgentinos vão encarar o Atlético-MG, no dia 22 de novembro, no Paraguai
A final da Sul-Americana 2025 será entre Atlético-MG e Lanús. Nesta quinta-feira (30), a equipe argentina fez o jogo de volta, diante da Universidad de Chile, e exerceu o fator casa ao vencer por 1 a 0. Agora, o Galo e o Granate fazem a decisão continental no próximo dia 22 de novembro em Assunção, no Paraguai.
Escapada (quase) letal
Depois de ficar os primeiros dez minutos de jogo vendo seu adversário assumir a função de detentor da posse de bola, o Lanús foi eficiente no primeiro lance de melhor construção ofensiva.
Porém, apesar do qualificado toque de Marcelino Moreno que encobriu o arqueiro Castellón, a revisão do árbitro de vídeo (VAR) detectou impedimento do time argentino. Desse modo, apesar da melhora dos anfitriões no aspecto criativo, a etapa inicial terminou como começou: sem gols.
Frustração de ambos os lados
Se o Granate ficou resignado após abrir a contagem na Argentina e ter seu tento anulado, o mesmo também aconteceu com os visitantes.
Depois de jogada que começou com uma saída errada da defensiva do Lanús, Lucas Di Yorio abriu na ponta direita e o cruzamento rasteiro passou pelo goleiro Losada, na pequena área. No outro lado da grande área, Felipe Salomoni chegou batendo e balançou as redes, mas viu a arbitragem anular o gol por impedimento deDi Yorio, no início do lance.
Enfim, valeu!
Em partida de dois gols anulados, somente aos 17 minutos do segundo tempo, o torcedor pôde, enfim, soltar o ansiado grito de gol em La Fortaleza. Com Marcelino Moreno limpando a marcação no lado direito do ataque, o camisa 10 tocou na altura da meia-lua para Rodrigo Castillo ficar cara a cara com Castellón. O centroavante se mostrou frio o suficiente para driblar o arqueiro e tocar, de esquerda, para a meta vazia.
De volta a final da Sula
Apesar do tempo que ainda havia no cronômetro, o tento praticamente determinou o resultado em Lanús, já que La U pouco produziu para dar a impressão de mudança do cenário. Com isso, os anfitriões buscaram controlar os ânimos da partida antes de comemorar efusivamente a classificação após o apito final do árbitro venezuelano Alexis Herrera.
LANÚS 1×0 UNIVERSIDAD DE CHILE
Sul-Americana 2025 – Semifinal (Jogo de volta)
Data: 30/10/2025
Local: La Fortaleza, Lanús (ARG)
Gol: Rodrigo Castillo, 17’/2°T (1-0)
LANÚS: Losada; Perez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Salvio (Méndez, 38’/2°T), Marcelino Moreno (Canelo, 40’/2°T) e Carrera (Watson, 38’/2°T); Castillo (Walter Bou, 41’/2°T). Técnico: Mauricio Pellegrino.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Castellón; Hormazábal, Zaldivia, Calderón (Contreras, 47’/2°T) e Salomoni (Sepúlveda, 25’/2°T); Poblete, Aránguiz, Guerrero (Matías Fernández, 31’/2°T), Altamirano e Guerra; Di Yorio. Técnico: Gustavo Álvarez.
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)
Cartões Amarelos: Cardozo, Acosta (LAN), Hormazábal (LAU)
