Lanús ganha da Universidad de Chile e enfrenta o Atlético na final da Sul-Americana

Argentinos vão encarar o Atlético-MG, no dia 22 de novembro, no Paraguai / Crédito: Jogada 10

A final da Sul-Americana 2025 será entre Atlético-MG e Lanús. Nesta quinta-feira (30), a equipe argentina fez o jogo de volta, diante da Universidad de Chile, e exerceu o fator casa ao vencer por 1 a 0. Agora, o Galo e o Granate fazem a decisão continental no próximo dia 22 de novembro em Assunção, no Paraguai. Escapada (quase) letal Depois de ficar os primeiros dez minutos de jogo vendo seu adversário assumir a função de detentor da posse de bola, o Lanús foi eficiente no primeiro lance de melhor construção ofensiva.

Porém, apesar do qualificado toque de Marcelino Moreno que encobriu o arqueiro Castellón, a revisão do árbitro de vídeo (VAR) detectou impedimento do time argentino. Desse modo, apesar da melhora dos anfitriões no aspecto criativo, a etapa inicial terminou como começou: sem gols. Frustração de ambos os lados Se o Granate ficou resignado após abrir a contagem na Argentina e ter seu tento anulado, o mesmo também aconteceu com os visitantes. Depois de jogada que começou com uma saída errada da defensiva do Lanús, Lucas Di Yorio abriu na ponta direita e o cruzamento rasteiro passou pelo goleiro Losada, na pequena área. No outro lado da grande área, Felipe Salomoni chegou batendo e balançou as redes, mas viu a arbitragem anular o gol por impedimento deDi Yorio, no início do lance. Enfim, valeu! Em partida de dois gols anulados, somente aos 17 minutos do segundo tempo, o torcedor pôde, enfim, soltar o ansiado grito de gol em La Fortaleza. Com Marcelino Moreno limpando a marcação no lado direito do ataque, o camisa 10 tocou na altura da meia-lua para Rodrigo Castillo ficar cara a cara com Castellón. O centroavante se mostrou frio o suficiente para driblar o arqueiro e tocar, de esquerda, para a meta vazia.