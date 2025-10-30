Juventus se acerta com ex-técnico da Itália para a sequência da temporada

Luciano Spalletti chega a acordo com a Juve para assinar contrato até o fim de 2025/26, com renovação automática em caso de vaga na Champions

O comandante era o nome preferido da diretoria da Velha Senhora para substituir Igor Tudor, demitido no começo da semana. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o técnico já fechou o acordo com o clube italiano.

A Juventus chegou a um acordo com seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Luciano Spalletti, ex-comandante da seleção italiana, que já teve passagens por clubes como Napoli, Inter de Milão e Roma. Nesse sentido, o profissional, de 66 anos, deve assinar contrato apenas até o fim da temporada, com renovação automática em caso de classificação para a Champions League.

Spalletti teve uma passagem pela seleção italiana, onde trabalhou entre 2023 e junho deste ano. No entanto, não conseguiu obter regularidade na Azzurra, nas campanhas da Eurocopa 2024 e da Liga das Nações. Ele, então, não resistiu ao revés para a Noruega, na estreia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Antes da seleção, o treinador se destacou por duas temporadas no Napoli e levou o clube à conquista do Campeonato Italiano na temporada 2022/23, ao encerrar um jejum de 33 anos. Além disso, criou identificação com o clube e fez uma grande tatuagem no antebraço, com o escudo do Napoli e o símbolo do Scudetto com o número 3,

Por fim, ele terá a missão de fazer a Juve reagir no Campeonato Italiano. Atualmente, o time se encontra na sexta colocação, no momento, com 15 pontos. Este será o terceiro treinador da equipe em 2025, depois das demissões do brasileiro Thiago Motta e de Igor Tudor.