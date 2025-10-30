Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventus anuncia Luciano Spalletti como novo técnico

Juventus anuncia Luciano Spalletti como novo técnico

Ex-treinador da seleção italiana assume o comando após a saída de Igor Tudor e assina até o fim da temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Juventus anunciou nesta quinta-feira (30) Luciano Spalletti como novo técnico da equipe. O treinador de 66 anos assinou contrato até o fim da atual temporada, com opção de renovação por mais um ano se o time garantir vaga na próxima Champions.

LEIA MAIS: Pedri tem lesão na coxa e aumenta lista de lesionados do Barcelona

A troca no comando aconteceu logo após a demissão de Igor Tudor, que deixou o cargo depois da derrota para a Lazio. Em 24 partidas oficiais, o croata somou somente dez vitórias à frente do clube de Turim. Curiosamente, logo depois de sua saída, a Juventus voltou a vencer, superando a Udinese no Campeonato Italiano.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar