Juventus anuncia Luciano Spalletti como novo técnico

Ex-treinador da seleção italiana assume o comando após a saída de Igor Tudor e assina até o fim da temporada

A Juventus anunciou nesta quinta-feira (30) Luciano Spalletti como novo técnico da equipe. O treinador de 66 anos assinou contrato até o fim da atual temporada, com opção de renovação por mais um ano se o time garantir vaga na próxima Champions.

LEIA MAIS: Pedri tem lesão na coxa e aumenta lista de lesionados do Barcelona