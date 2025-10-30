Juventus anuncia Luciano Spalletti como novo técnico

Juventus anuncia Luciano Spalletti como novo técnicoEx-treinador da seleção italiana assume o comando após a saída de Igor Tudor e assina até o fim da temporada
A Juventus anunciou nesta quinta-feira (30) Luciano Spalletti como novo técnico da equipe. O treinador de 66 anos assinou contrato até o fim da atual temporada, com opção de renovação por mais um ano se o time garantir vaga na próxima Champions.
A troca no comando aconteceu logo após a demissão de Igor Tudor, que deixou o cargo depois da derrota para a Lazio. Em 24 partidas oficiais, o croata somou somente dez vitórias à frente do clube de Turim. Curiosamente, logo depois de sua saída, a Juventus voltou a vencer, superando a Udinese no Campeonato Italiano.
