Jornais da Argentina exaltam Rossi em classificação do Flamengo na Libertadores

Goleiro tem grande atuação e chama a atenção, enquanto mídia espanhola valoriza empenho do elenco e comando de Filipe Luís, em Avellaneda / Crédito: Jogada 10

Apesar da expulsão de Plata aos 10′ do segundo tempo, o Flamengo conseguiu suportar a pressão do Racing e manter o 0 a 0 no El Cilindro, em Avellaneda, para avançar à final da Libertadores. Assim, jornais da Argentina destacaram a classificação do Rubro-Negro, que busca o tetra do torneio continental, e ressaltaram a atuação de Agustín Rossi. Além disso, periódicos espanhóis fizeram questão de valorizar a liderança do técnico Filipe Luís. Vale lembrar que o ex-jogador teve uma passagem marcante pelo Atlético de Madrid e tem fortes ligações com Simeone.

O Diário Olé trouxe na capa que “Rossi foi destaque”. Afinal, o goleiro argentino fez boas defesas e garantiu a classificação. Principalmente, nos momentos em que o Racing tentava estufar a rede, na base de cruzamentos na área. O “La Nación”, por sua vez, mostrou a seguinte manchete: “Não pode ser. Racing parou em um Rossi invulnerável: Flamengo empatou em Avellaneda e passou a final da Libertadores”. Por fim, o jornal espanhol “AS”, citou que “Filipe acaricia a glória” e destacou o empenho da equipe, que avançou mesmo depois da expulsão de Plata, em plena Avellaneda.