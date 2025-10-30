Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornais da Argentina exaltam Rossi em classificação do Flamengo na Libertadores

Goleiro tem grande atuação e chama a atenção, enquanto mídia espanhola valoriza empenho do elenco e comando de Filipe Luís, em Avellaneda
Apesar da expulsão de Plata aos 10′ do segundo tempo, o Flamengo conseguiu suportar a pressão do Racing e manter o 0 a 0 no El Cilindro, em Avellaneda, para avançar à final da Libertadores. Assim, jornais da Argentina destacaram a classificação do Rubro-Negro, que busca o tetra do torneio continental, e ressaltaram a atuação de Agustín Rossi.

Além disso, periódicos espanhóis fizeram questão de valorizar a liderança do técnico Filipe Luís. Vale lembrar que o ex-jogador teve uma passagem marcante pelo Atlético de Madrid e tem fortes ligações com Simeone.

O Diário Olé trouxe na capa que “Rossi foi destaque”. Afinal, o goleiro argentino fez boas defesas e garantiu a classificação. Principalmente, nos momentos em que o Racing tentava estufar a rede, na base de cruzamentos na área.

O “La Nación”, por sua vez, mostrou a seguinte manchete: “Não pode ser. Racing parou em um Rossi invulnerável: Flamengo empatou em Avellaneda e passou a final da Libertadores”.

Por fim, o jornal espanhol “AS”, citou que “Filipe acaricia a glória” e destacou o empenho da equipe, que avançou mesmo depois da expulsão de Plata, em plena Avellaneda.

