Joia do Vasco, Leandrinho perde espaço e recebe sondagens

Lateral-esquerdo disputou apenas uma partida sob o comando de Fernando Diniz, não tem sido relacionado e permanência em 2026 é incerta

Leandrinho foi escalado como titular da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20, que aconteceu neste mês. O lateral-esquerdo saiu da competição valorizado, apesar do Brasil ter fracassado, caindo na fase de grupos. Dessa forma, o jogador recebeu sondagens de times brasileiros e do exterior. Dentre eles do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, que prometeu retornar o contato na semana que vem.

O lateral-esquerdo Leandrinho é tratado como uma joia dentro do Vasco. No entanto, o jogador não tem sido aproveitado pelo técnico Fernando Diniz. Isso gera dúvidas sobre o seu futuro. Afinal de contas, o cria de 20 anos tem contrato até 30 de janeiro de 2027.

Dessa forma, uma saída não está descartada. Em primeiro lugar, o estafe de Leandrinho vê com bons olhos uma negociação, tendo em vista que o lateral-esquerdo, em tese, é o quarto jogador da posição dentro do elenco do Vasco. O cria está atrás de Lucas Piton, Victor Luis e Puma Rodríguez, que chegou a ser improvisado quando o titular esteve lesionado e desfalcou o time.

Apenas um jogo com Diniz

Leandrinho foi utilizado por Fernando Diniz apenas uma vez. Isso aconteceu no dia 22 de julho, no empate em 1 a 1 do Vasco com o Independiente del Valle, pelo segundo jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. O jogador entrou no intervalo partida no lugar de Victor Luis. Piton cumpria suspensão.

Leandrinho voltou a ser relacionado nos jogos contra Corinthians, Sport e Ceará. As partidas foram disputadas antes do Mundial Sub-20. Depois que voltou da competição, não ficou nem no banco de reservas. A explicação é técnica. Fernando Diniz enxerga potencial no lateral-esquerdo, mas entende que o jogador ainda precisa evoluir para receber uma oportunidade.