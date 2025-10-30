Hugo Souza treina com bola em treino e anima o Corinthians

Goleiro não faz atividades desde que lesionou o ombro, no dia 18 de outubro, no fim do jogo diante do Atlético

O Corinthians teve uma boa notícia no treino desta quinta-feira (30). O goleiro Hugo Souza voltou a trabalhar com bola no CT Dr. Joaquim Grava, em dia que o Timão fez atividade tática em preparação para o duelo diante do Grêmio, no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O arqueiro realizou trabalhos com bola em campo, de acordo com a assessoria de imprensa do clube. O jogador está em processo de recuperação de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo.

Hugo Souza estava fora das atividades desde o jogo contra o Atlético-MG, no dia 18, quando sentiu o ombro em uma queda. Aliás, com a lesão do titular, Felipe Longo começou a partida contra o Vitória, no último sábado (25).

Os jogadores iniciaram as atividades com trabalho de força na academia. Após o aquecimento no gramado, Dorival Júnior dividiu o elenco em dois grupos, para trabalhos setoriais de linhas defensiva e criação com finalizações.