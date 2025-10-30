Hugo Souza treina com bola em treino e anima o Corinthians

Hugo Souza treina com bola em treino e anima o CorinthiansGoleiro não faz atividades desde que lesionou o ombro, no dia 18 de outubro, no fim do jogo diante do Atlético
O Corinthians teve uma boa notícia no treino desta quinta-feira (30). O goleiro Hugo Souza voltou a trabalhar com bola no CT Dr. Joaquim Grava, em dia que o Timão fez atividade tática em preparação para o duelo diante do Grêmio, no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O arqueiro realizou trabalhos com bola em campo, de acordo com a assessoria de imprensa do clube. O jogador está em processo de recuperação de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo.
Hugo Souza estava fora das atividades desde o jogo contra o Atlético-MG, no dia 18, quando sentiu o ombro em uma queda. Aliás, com a lesão do titular, Felipe Longo começou a partida contra o Vitória, no último sábado (25).
LEIA MAIS: Depay busca encerrar jejum de três meses e retomar protagonismo no Corinthians
Os jogadores iniciaram as atividades com trabalho de força na academia. Após o aquecimento no gramado, Dorival Júnior dividiu o elenco em dois grupos, para trabalhos setoriais de linhas defensiva e criação com finalizações.
Em seguida, houve exercício tático conceitual com diversas estratégias de jogo. Para finalizar, ocorreu uma atividade tática de dez contra dez em campo reduzido.
O treinador não poderá contar com os meias José Martínez, Breno Bidon e Raniele, todos suspensos. Além deles, Vitinho e André, no departamento médico, também não jogam. Em contrapartida, o lateral-direito Matheuzinho e volante Maycon retornam à equipe.
Corinthians e Grêmio somam 39 pontos neste Brasileirão, com vantagem para o Timão no saldo de gols. Assim, quem vencer dará um passo maior na busca por uma vaga na próxima Libertadores.