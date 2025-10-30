Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Herói em classificação, Rossi responde sobre idolatria no Flamengo

Goleiro foi o grande destaque em empate com o Racing, em Avellaneda, para garantir vaga na final da Libertadores
Sem dúvidas, o goleiro Rossi foi o grande destaque na classificação do Flamengo para final da Libertadores, na última quarta-feira (29). Além disso, o arqueiro também é um dos responsáveis por manter a solidez defensiva do Rubro-Negro ao longo da temporada. Contra o Racing, ele realizou três defesas incríveis, todas depois que o time passou a jogar com dez, após a expulsão de Plata. Após o jogo, ele respondeu se já está na lista de ídolos do clube.

“Não sou eu quem decide isso, é a torcida. Virar ídolo não depende de mim. Os resultados que trazem isso, eu a cada dia me sinto mais feliz aqui no Flamengo, me dedico mais para dar meu melhor em campo, pois esse é meu trabalho, demonstrar em campo o porquê que estou aqui e que todos podem confiar em mim”, declarou Rossi.

Mesmo com a humildade, Rossi caminha a passos largos para entrar no hall dos ídolos do Flamengo. Pelo clube, o argentino tem 136 jogos e 91 gols sofridos. Ele conquistou duas vezes o Carioca, uma Copa do Brasil e uma Supercopa. O goleiro, portanto, é um dos pilares do time comandado por Filipe Luís e foi fundamental nos embates por uma vaga na decisão da Libertadores.

Rossi “cascudo”

Além das defesas, Rossi também foi muito seguro nas saídas do gol. E sempre que dava, saia correndo quase no escanteio para buscar as bolas foram para fora.

“Bola na área é uma ferramenta que eles têm para fazer os gols, complicar nossa defesa. Hoje, fizemos uma partida muito sóbria no sistema defensivo. Eles conseguiram chutar pouco para 90 minutos e depois com um a mais. Eles cruzaram muito, a gente defendeu muito, isso nos deixa muito feliz. Saímos com a classificação na mão”, disse o goleiro, na zona mista do estádio em Avellaneda.

Escolhe adversário?

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para saber quem terá pela frente na final – dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A equipe equatoriana, aliás, tem grande vantagem, já que na ida venceu por 3 a 0.

“Seja quem for, estamos na final e isso nos deixa muito felizes. Viemos para classificar. Foi difícil, na raça, na paixão. Nós merecemos estar na final e é o que importa”, ponderou Rossi.

