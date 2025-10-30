Fluminense atinge marca histórica como mandante pelo Brasileirão

Fluminense atinge marca histórica como mandante pelo BrasileirãoTricolor, que já tem retrospecto positivo dentro de casa, engata sequência de vitórias sem ser vazado no Maracanã; veja detalhes
Depois da vitória sobre o Ceará, o Fluminense atingiu uma marca importante como mandante na história do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Luís Zubeldía, o Tricolor conquista pela primeira vez uma sequência de cinco partidas seguidas sem sofrer gols em seus domínios. O levantamento foi da “Enciclopédia Tricolor”.
A marca começou em clássico contra o Botafogo. Na estreia do treinador, o Fluminense foi superior e venceu por 2 a 0, no Maracanã. Depois disso, a vítima foi o Atlético, que sofreu um amasso do Tricolor em derrota por 3 a 0. Foi, aliás, a melhor partida do técnico sob o comando do time. Logo em seguida, o Tricolor teve resultados à lá Mano Menezes de 2024 ao vencer por 1 a 0 contra o Juventude, Internacional e, por último, o Ceará. A defesa não sofreu gols.
A última vez que o Fluminense ficou cinco jogos consecutivos sem ser vazado em casa na competição aconteceu em 2004. Naquela ocasião, a equipe das Laranjeiras venceu quatro e empatou uma partida. Foram triunfos sobre Grêmio, São Caetano, Santos e Corinthians. O empate foi com Cruzeiro.
Com a vitória, o Fluminense, portanto, chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Sem jogos atrasados, o Tricolor, assim, volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, assim, pretende manter o mesmo desempenho fora de casa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.