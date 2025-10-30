Fluminense aguarda CBF para definir data da eleição presidencial

Perto das eleições presidenciais, o Fluminense ainda não definiu a data para o pleito. Afinal, o clube aguarda a tabela completa das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro que será divulgada pela CBF. Apesar disso, é certo que ocorrerá na segunda quinzena de novembro nas Laranjeiras, sede do clube. A informação inicial é do “ge”.

A diretoria tricolor não quer o pleito e uma partida do Brasileirão no mesmo dia. No fim de semana dos dias 22 e 23 de novembro, o Fluminense enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, pela 35ª rodada. Já no dos dias 29 e 30, o Tricolor encara o São Paulo, no Maracanã, pela 36ª. Também não se descarta a possibilidade da eleição acontecer no meio de semana.