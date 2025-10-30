Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense aguarda CBF para definir data da eleição presidencial

Fluminense aguarda CBF para definir data da eleição presidencial

Clube espera divulgação da tabela detalhada das próximas rodadas do Brasileiro para marcar o dia do pleito nas Laranjeiras
Perto das eleições presidenciais, o Fluminense ainda não definiu a data para o pleito. Afinal, o clube aguarda a tabela completa das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro que será divulgada pela CBF. Apesar disso, é certo que ocorrerá na segunda quinzena de novembro nas Laranjeiras, sede do clube. A informação inicial é do “ge”.

A diretoria tricolor não quer o pleito e uma partida do Brasileirão no mesmo dia. No fim de semana dos dias 22 e 23 de novembro, o Fluminense enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, pela 35ª rodada. Já no dos dias 29 e 30, o Tricolor encara o São Paulo, no Maracanã, pela 36ª. Também não se descarta a possibilidade da eleição acontecer no meio de semana.

No momento, há cinco pré-candidatos para a eleição presidencial do Fluminense. Ademar Arrais, Celso Barros, Luis Monteagudo, Mattheus Montenegro e Ricardo Mazella. Entretanto, passa tornar-se um candidato à presidênncia do Tricolor, é preciso 200 assinaturas de sócios contribuintes ou proprietários do clube. Ou seja, nem todos participarão do pleito.

O presidente que assumir o Fluminense ficará no triênio que começa em janeiro de 2026 e termina em dezembro de 2028. Ele também será o responsável por conduzir o processo de criação e venda de uma SAF para administrar o futebol.

