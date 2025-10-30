Flamengo desembarca no Rio após classificação para final da Libertadores

Mesmo com um a menos, Rubro-Negro segurou o 0 a 0 com o Racing, em Avellaneda, e está em mais um decisão do torneio continental

Após garantir a vaga na decisão da Libertadores, o Flamengo desembarcou, por volta das 7h (de Brasília), no Rio de Janeiro. O empate sem gols, em Avellaneda, garantiu a classificação, pois o Rubro-Negro havia vencido por 1 a 0, no Maracanã, e agora terá pela frente a quinta final de sua história.

Cabe destacar que a delegação rubro-negra deixou Buenos Aires por volta das 3h (de Brasília), logo após o fim da partida. Pela manhã, o desembarque foi sem qualquer tumulto, entretanto alguns torcedores estiveram no local para exaltar os jogadores.