Flamengo desembarca no Rio após classificação para final da Libertadores

Mesmo com um a menos, Rubro-Negro segurou o 0 a 0 com o Racing, em Avellaneda, e está em mais um decisão do torneio continental
Após garantir a vaga na decisão da Libertadores, o Flamengo desembarcou, por volta das 7h (de Brasília), no Rio de Janeiro. O empate sem gols, em Avellaneda, garantiu a classificação, pois o Rubro-Negro havia vencido por 1 a 0, no Maracanã, e agora terá pela frente a quinta final de sua história.

Cabe destacar que a delegação rubro-negra deixou Buenos Aires por volta das 3h (de Brasília), logo após o fim da partida. Pela manhã, o desembarque foi sem qualquer tumulto, entretanto alguns torcedores estiveram no local para exaltar os jogadores.

O Rubro-Negro alcança sua quarta final nos últimos sete anos e mostra ser uma força no continente, na atualidade. Além disso, o Fla pode se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão da competição continental e aguarda a definição do adversário que sairá do confronto entre Palmeiras e LDU, do Equador.

No momento, o Flamengo já arrecadou R$ 50, 2 milhões em premiações na Libertadores. Afinal, com a classificação, o clube terá, pelo menos, mais US$ 7 milhões (R$ 37,5 milhões) se for vice-campeão, podendo chegar a US$ 24 milhões (R$ 128,8 milhões) em caso de título.

Por fim, o time volta a campo no sábado (1), às 21h (de Brasília), contra o lanterna Sport pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca soma 61 pontos, um a menos que o Palmeiras na briga pelo título nacional.

