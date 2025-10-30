Firmino brilha e Al Sadd encerra jejum com goleada sobre Al Rayyan

Roberto Firmino foi o grande nome na goleada de 5 a 1 do Al Sadd sobre o Al Rayyan, nesta quinta-feira (30), pela 8ª rodada do Campeonato do Qatar, que encerrou uma sequência de 12 jogos sem vitórias do clube. O atacante brasileiro balançou a rede duas vezes, enquanto Boualem Khoukhi, Akfram Afif e Rafa Mújica, de pênalti, completaram a vitória na Q-League. Por outro lado, o também brasileiro Róger Guedes, de pênalti, anotou o gol de honra da equipe visitante.

Com o resultado, o Al Sadd chegou a 11 pontos, na 6ª posição, e está a oito do líder Al Gharafa. Além disso, o time se aproximou do Al Rayyan, que se manteve em 4º lugar, dois pontos à frente. O time agora vira a chave novamente para a Champions da Ásia. E o adversário da próxima terça-feira (4) é justamente o ex-clube de Firmino, o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

“Já fazíamos uma grande partida antes mesmo de ficarmos com um jogador a mais. Precisávamos de uma vitória como essa para irmos atrás de uma boa sequência, tanto no nosso campeonato local como na Champions da Ásia. Nosso elenco tem muita qualidade, mas a equipe vinha de 12 jogos sem vencer, o que não pode acontecer. Fico feliz pelos gols e por ajudar. Deus está no comando e vamos por mais”, disse Firmino após a partida.