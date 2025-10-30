Filipe Luís destaca entrega do Flamengo após classificação na Argentina: “Time com alma”

Treinador recordou o feito de estar em sua quarta decisão pelo Rubro-Negro e destacou a ambiçaõ dos jogadores para conseguir a vaga

O treinador Filipe Luís não escondeu a sua alegria com a classificação. Pela quarta vez, o comandante rubro-negro estará pela quarta vez em uma decisão, a primeira como técnico. Além disso, Filipe enalteceu o grupo, que também conta com jogadores que estarão na sua quarta decisão, e o processo que o clube passou para chegar até esse grande momento.

Pela quinta vez em sua história, o Flamengo está classificado para a grande decisão da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (29), o Rubro-Negro conseguiu o empate sem gols contra o Racing , mesmo com um a menos ao longo do segundo tempo, e garantiu sua classificação.

“Estamos extramente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem cinco finais na sua história, e tem jogadores que vão jogar a quarta. Eu também, o futebol é muito rápido. Meu objetivo é estar nesta minha quarta final, três jogos jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Desde que cheguei aqui, o Flamengo tinha uma final. Eu sozinho não fiz nada, mas fiz parte deste processo, que começou lá em 2012, 2013, que nos permite disputar mais uma final de Libertadores”, ressaltou.

Para o técnico, a classificação veio como um fruto de um time que soube se entregar em campo. Filipe Luís afirmou que o Flamengo sabe jogar a Libertadores e que os jogadores estão ambiciosos, mesmo com a experiência de títulos na carreira.

“Hoje foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido, e que sabe jogar ante todas as circunstâncias, para qualquer adversário. Um time que sabe jogar a Libertadores, que sabe o quer. Jogadores que são multicampeões são os mais ambiciosos, e o meu grupo está cheio. Tem muito caminho até a final, mas vamos desfrutar muito deste momento”, pontuou.

Análise do jogo

Na partida, o Flamengo conseguiu ter um grande controle do jogo, principalmente no primeiro tempo. Depois, com a expulsão no segundo tempo, teve que se segurar mais. O treinador apontou que o time conseguiu encontrar os espaços, mas também enalteceu a potência do adversário.