Ferroviária x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Ferroviária x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragemNa luta contra o Z4, Ferrinha recebe o Tigre, que joga a vida para se aproximar do G4
A 35ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto de opostos nesta sexta-feira (31). A Ferroviária recebe o Criciúma às 21h35 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa. A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta desesperadamente contra o rebaixamento e um visitante que sonha em entrar no G4.
O duelo é crucial para os dois lados da tabela. O Criciúma, sexto colocado, está a apenas um ponto do G4 e precisa da vitória fora de casa para entrar na zona de acesso. Já a Ferroviária, 15ª colocada, vive um péssimo momento e está a apenas quatro pontos do Z4, precisando de um resultado positivo para respirar.
Onde assistir
A partida entre Ferroviária e Criciúma, pela 35ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega a Ferroviária
A Ferroviária chega para a partida em um momento péssimo. A equipe de Claudinei Oliveira não vence há cinco jogos (três empates e duas derrotas). O time ocupa a 15ª posição e vê a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente, estando apenas quatro pontos acima do primeiro time no Z4.
Para piorar a situação, o time tem desfalques importantes. O volante Ricardinho está suspenso. Além dele, Thayllon, Gustavo Jundi, Denilson e Medina seguem no departamento médico, limitando as opções do treinador para este jogo decisivo pela permanência.
Como chega o Criciúma
O Criciúma chega a Araraquara sabendo que a vitória pode valer uma vaga no G4. O Tigre ocupa a sexta posição, com 54 pontos, apenas um ponto atrás do Goiás, que abre a zona de acesso. A missão do time de Eduardo Baptista é somar os três pontos fora de casa para ultrapassar um rival direto.
Apesar de vir de uma sequência irregular de cinco jogos (duas vitórias, dois empates e uma derrota), a equipe tem a vantagem de não ter jogadores suspensos para esta partida. No entanto, o time ainda sofre com baixas no departamento médico, como Kauã, Cauê Santos, Heitor Roca e Gui Lobo.
FERROVIÁRIA X CRICIÚMA
Série B do Brasileiro – 35ª rodada
Data e hora: 31 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 21h35 (de Brasília)
Local: Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Zé Mário; Netinho, Tárik e Alencar; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho. Técnico: Claudinei Oliveira.
CRICIÚMA: Alisson; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Felipinho; Matheus Trindade, Léo Naldi, Jhonata Robert e Jean Carlos; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.
Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)
Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)
VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
Onde assistir: Disney+
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.