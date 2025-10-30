Ferroviária x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Na luta contra o Z4, Ferrinha recebe o Tigre, que joga a vida para se aproximar do G4 / Crédito: Jogada 10

A 35ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto de opostos nesta sexta-feira (31). A Ferroviária recebe o Criciúma às 21h35 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa. A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta desesperadamente contra o rebaixamento e um visitante que sonha em entrar no G4. O duelo é crucial para os dois lados da tabela. O Criciúma, sexto colocado, está a apenas um ponto do G4 e precisa da vitória fora de casa para entrar na zona de acesso. Já a Ferroviária, 15ª colocada, vive um péssimo momento e está a apenas quatro pontos do Z4, precisando de um resultado positivo para respirar.

Onde assistir A partida entre Ferroviária e Criciúma, pela 35ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega a Ferroviária A Ferroviária chega para a partida em um momento péssimo. A equipe de Claudinei Oliveira não vence há cinco jogos (três empates e duas derrotas). O time ocupa a 15ª posição e vê a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente, estando apenas quatro pontos acima do primeiro time no Z4. Para piorar a situação, o time tem desfalques importantes. O volante Ricardinho está suspenso. Além dele, Thayllon, Gustavo Jundi, Denilson e Medina seguem no departamento médico, limitando as opções do treinador para este jogo decisivo pela permanência. Como chega o Criciúma O Criciúma chega a Araraquara sabendo que a vitória pode valer uma vaga no G4. O Tigre ocupa a sexta posição, com 54 pontos, apenas um ponto atrás do Goiás, que abre a zona de acesso. A missão do time de Eduardo Baptista é somar os três pontos fora de casa para ultrapassar um rival direto.