Em clima de paixão, Virginia expõe fotos da viagem romântica com Vini Jr a Mônaco

Apresentadora exibe romance com Vini Jr pela primeira vez, como registros de passeios de mãos dadas pelo principado
O amor está no ar! Virginia expôs alguns detalhes da sua viagem romântica com Vini Jr a Mônaco, em postagem nesta quinta-feira (30). A ida ao principado, desse modo, marca o pedido de namoro do atacante à apresentadora.

A maioria das fotos evidencia o clima apaixonado entre os dois, que aparecem de mãos dadas durante os passeios. Também há registros em que Virginia e Vini Jr estão sentados lado a lado, além da troca de afeto. A constatação, portanto, que os “pombinhos” fizeram as pazes e vão tentar o relacionamento dar certo.

“Registrando aqui esse dia especial em Mônaco”, informou a influenciadora na legenda na publicação.

“Fotos lindas demais para não serem postadas”, frisou Virginia nos stories do Instagram.

Na coletânea de fotos há também registros ao lado de amigos, como o casal Tainá Castro e o zagueiro brasileiro Éder Militão, que também atua no Real Madrid. A esposa do defensor, aliás, se tornou muito próxima de Virginia desde que a apresentadora passou a viajar com mais frequência a Madri.

Vini e Virginia confirmam namoro

A oficialização do relacionamento do atacante e da apresentadora ocorreu na última terça-feira (28). Na ocasião, o camisa 7 dos Merengues conduziu as ações para o pedido de namoro em momento inesperado. O craque comprou um anel luxuoso para oficializar o relacionamento, além de decorar seu quarto com pétalas de rosa, bichos de pelúcia e corações em forma de enfeites.

Vini Jr e Virginia contam com uma legião de fãs, que são responsáveis pelo grande engajamento nas redes sociais. Por isso, a postagem em que eles destacam o romance, de forma oficial, repercutiu bastante e já soma pouco mais de 11 milhões de curtidas.

 

