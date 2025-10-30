Em clima de paixão, Virginia expõe fotos da viagem romântica com Vini Jr a Mônaco

Apresentadora exibe romance com Vini Jr pela primeira vez, como registros de passeios de mãos dadas pelo principado / Crédito: Jogada 10

O amor está no ar! Virginia expôs alguns detalhes da sua viagem romântica com Vini Jr a Mônaco, em postagem nesta quinta-feira (30). A ida ao principado, desse modo, marca o pedido de namoro do atacante à apresentadora. A maioria das fotos evidencia o clima apaixonado entre os dois, que aparecem de mãos dadas durante os passeios. Também há registros em que Virginia e Vini Jr estão sentados lado a lado, além da troca de afeto. A constatação, portanto, que os “pombinhos” fizeram as pazes e vão tentar o relacionamento dar certo.

“Registrando aqui esse dia especial em Mônaco”, informou a influenciadora na legenda na publicação. “Fotos lindas demais para não serem postadas”, frisou Virginia nos stories do Instagram. Na coletânea de fotos há também registros ao lado de amigos, como o casal Tainá Castro e o zagueiro brasileiro Éder Militão, que também atua no Real Madrid. A esposa do defensor, aliás, se tornou muito próxima de Virginia desde que a apresentadora passou a viajar com mais frequência a Madri.