Eleições no Grêmio terão segundo turno entre Odorico Roman e Paulo Caleffi

Chapas 1 e 2 superam cláusula de barreira no Conselho; Bastos é eliminado e eleição vai ao voto do sócio no dia 8 de novembro / Crédito: Jogada 10

O Grêmio conheceu nesta quinta-feira (30) os finalistas na disputa pela presidência do clube para o triênio 2026-2028. Em votação do primeiro turno, realizada no Conselho Deliberativo, Odorico Roman (Chapa 2) e Paulo Caleffi (Chapa 1) avançaram. Ambos, portanto, ultrapassaram a cláusula de barreira de 20% dos votos. A Chapa 3, de Jorge Eduardo Bastos, obteve apenas 7,3% e, por isso, está fora da disputa. Dos 351 conselheiros aptos, 313 compareceram à votação. Odorico Roman foi o mais votado, com 188 votos (60%), enquanto Paulo Caleffi recebeu 100 votos (31,9%). Com o resultado, a decisão agora segue para o segundo turno. Nesta fase, os associados do clube decidem o vencedor. O pleito, aliás, já tem data marcada. A eleição ocorrerá no próximo dia 8 de novembro, um sábado, das 10h às 17h. Os sócios poderão votar de duas maneiras: online ou presencialmente, na Arena. No entanto, para participar, o associado precisa ter mais de 16 anos, pertencer ao quadro social há mais de dois anos e estar com a situação regular nos últimos 12 meses.