Eleições no Grêmio terão segundo turno entre Odorico Roman e Paulo Caleffi

Eleições no Grêmio terão segundo turno entre Odorico Roman e Paulo CaleffiChapas 1 e 2 superam cláusula de barreira no Conselho; Bastos é eliminado e eleição vai ao voto do sócio no dia 8 de novembro
O Grêmio conheceu nesta quinta-feira (30) os finalistas na disputa pela presidência do clube para o triênio 2026-2028. Em votação do primeiro turno, realizada no Conselho Deliberativo, Odorico Roman (Chapa 2) e Paulo Caleffi (Chapa 1) avançaram. Ambos, portanto, ultrapassaram a cláusula de barreira de 20% dos votos. A Chapa 3, de Jorge Eduardo Bastos, obteve apenas 7,3% e, por isso, está fora da disputa. Dos 351 conselheiros aptos, 313 compareceram à votação. Odorico Roman foi o mais votado, com 188 votos (60%), enquanto Paulo Caleffi recebeu 100 votos (31,9%).
Com o resultado, a decisão agora segue para o segundo turno. Nesta fase, os associados do clube decidem o vencedor. O pleito, aliás, já tem data marcada. A eleição ocorrerá no próximo dia 8 de novembro, um sábado, das 10h às 17h. Os sócios poderão votar de duas maneiras: online ou presencialmente, na Arena. No entanto, para participar, o associado precisa ter mais de 16 anos, pertencer ao quadro social há mais de dois anos e estar com a situação regular nos últimos 12 meses.
Disputa jurídica nas eleições no Grêmio
Apesar da definição dos finalistas, a eleição ainda vive uma disputa jurídica nos bastidores. Isso porque, na véspera do pleito, a chapa de Odorico Roman protocolou um pedido de impugnação contra a chapa de Caleffi. A alegação é que um dos candidatos a vice-presidente de Caleffi não atende aos requisitos do Regimento Eleitoral. Consequentemente, a Comissão para Assuntos Eleitorais (CAE) do Conselho precisou agir. O órgão deu um prazo de 48 horas para a Chapa 1 apresentar sua manifestação.
Após a resposta de Caleffi, a CAE terá mais dois dias para tomar uma decisão final sobre o mérito da impugnação. Desse modo, o cenário ainda depende dessa definição legal para confirmar o segundo turno. Odorico Roman concorre ao lado de vices como Antonio Dutra Junior e Fábio Rigo. Por outro lado, a chapa de Paulo Caleffi conta com nomes como Antônio Vicente Nunes e Roger Fischer. A chapa de Bastos, que obteve 23 votos, não disputa mais.
