Desmobilização é a palavra que define o 2025 do Botafogo

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, em uma de suas últimas elocubrações, colocou que o elenco do Glorioso não teve o mesmo apetite de 2024 para buscar os títulos nesta temporada. No ano passado, o Alvinegro conquistou a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. A parte anímica, desta forma, virou pauta no universo preto e branco nas últimas rodadas e um grande desafio para o técnico Davide Ancelotti. De meados de setembro, na despedida da Copa do Brasil, até o último fim de semana, no empate com o Santos em 2 a 2, no Colosso do Subúrbio, o time alvinegro parece um conjunto de carimbadores de nota de ofício. Um dia, alguém se destaca um pouco mais. Porém, no compromisso seguinte, não mantém a regularidade e volta a cair na burocratização. O clima de desmobilização e a oscilação tiraram o Fogão de uma posição confortável e o colocaram na sétima colocação do Brasileirão, fora do G6 pela primeira vez em muito tempo.

Textor talvez tenha acertado em cheio no diagnóstico. Porém, a linha de pensamento do Godfather engloba algo preocupante. Uma instituição do tamanho do Botafogo não pode se escorar em apenas um ano extraordinário. A melhor forma de preservar a história é tentar engrandecê-la. Durante décadas, o Brasileirão de 1995 foi a maior conquista do clube de General Severiano, enquanto alguns rivais passaram à frente. Em 2024, o Glorioso tratou de ir buscá-los. No entanto, ao registrar esta “queda” de motivação do plantel, o big boss, ainda que sem intenção, retira o Mais Tradicional de um seleto grupo de gigantes. Afinal, quem defende a Estrela Solitária jamais pode esmorecer. O mesmo vale para quem está no comando e conta com a palavra final. Principalmente em um contexto de exigência e investimento robusto.