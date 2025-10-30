Depay se defende de críticas por apoio a Oruam: ”Querem distorcer minhas palavras”

Artista faz crítica à ação policial em comunidades no Rio de Janeiro, e holandês envia mensagem com intuito de incentivá-lo / Crédito: Jogada 10

Após repercussão negativa da mensagem que enviou a Oruam, Depay utilizou suas redes sociais para se defender das críticas nesta quinta-feira (30). O atacante do Corinthians mandou um recado de apoio para o artista, que demonstrou repúdio pela megaoperação, que ocorreu nas favelas do Alemão e Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Há uma certa rejeição ao rapper, pois ele é filho de Marcinho VP, considerado um dos líderes da facção Comando Vermelho. Assim, o jogador holandês se posicionou e considera que o intuito foi deturpar a sua fala e intenção.

“Eu sei que neste mundo em que vivemos, sempre querem distorcer minhas palavras e mudar histórias para impor uma narrativa”, frisou o jogador. Depay também abordou a situação precária que crianças talentosas nascem e crescem em bairros carentes. Além da necessidade das mesmas em superar as dificuldades. “Acontece com frequência que crianças com talento bruto vêm de bairros pobres, muitas vezes com educação longe do ideal também. Tudo o que eu quero é promover positividade, principalmente para a geração mais jovem, que alcança milhões de pessoas através de seu talento”, detalha o holandês.

Motivação de Depay ao rapper O cantor Oruam se manifestou contrário à megaoperação policial que ocorreu em comunidades do Rio de Janeiro, e Memphis Depay decidiu prestar seu apoio ao artista. Assim, o rapper expôs um trecho da troca de mensagem com o atacante do Corinthians, que tentou motivá-lo. Inclusivo, o holandês até citou a capacidade de influência do artista. “Stay strong in these stressful times. The kids and new generation you can safe them” (Fique forte nesses tempos difíceis. As crianças e a nova geração, você pode salvá-las, na tradução para o português)”, declarou Depay. Oruam manifestou-se contrário à ação policial nas comunidades do Rio de Janeiro, na última terça-feira (28), e condenou a atitude.

“Minha alma sangra quando a favela também tem família, se tirar o fuzil da mão existe o ser humano”, repudiou o cantor. Memphis Depay manda mensagem para Oruam após operação no RJ. Jogador do Corinthians trocou mensagens de apoio com o rapper, que criticou a ação policial nas redes sociais.

Depay escreveu: “Stay strong in these stressful times. The kids and new generation you can safe them”… pic.twitter.com/qefTpGnHvZ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 30, 2025