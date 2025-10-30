Depay busca encerrar jejum de três meses e retomar protagonismo no Corinthians

Sem marcar desde julho, atacante holandês é alvo de críticas, mas segue como principal garçom do time e deve ser titular contra o Grêmio / Crédito: Jogada 10

O atacante Memphis Depay vive o momento mais desafiador desde que chegou ao Corinthians. Neste domingo (02/11), diante do Grêmio, na Neo Química Arena, o holandês tentará encerrar um jejum de três meses sem marcar gols, o maior de sua passagem pelo clube. A última vez em que Memphis balançou as redes foi em 30 de julho, no gol da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, também em Itaquera. Desde então, o camisa 10 ficou nove partidas sem marcar e não deu nenhuma assistência no período.

Parte dessa sequência foi afetada por problemas físicos. O jogador ficou sete jogos fora por conta de uma lesão na coxa direita e, depois, por um edema no mesmo local. Apesar do jejum recente, os números gerais da temporada são positivos. Em 42 partidas em 2025, Memphis soma oito gols e dez assistências, sendo o principal garçom do Corinthians e vice-artilheiro do elenco. Ele está atrás apenas de Yuri Alberto, que marcou 15 vezes. Os números, entretanto, não têm sido suficientes para afastar as críticas. Parte da torcida vem demonstrando insatisfação com o desempenho do atacante, especialmente considerando o alto salário e o prestígio que carrega por sua trajetória na seleção da Holanda e na Europa. A comissão técnica, por outro lado, mantém confiança em sua recuperação. Dorival Júnior acredita que Memphis pode voltar a ser decisivo na reta final do Brasileirão, especialmente na busca por uma vaga na Libertadores de 2026.

Contratempo e sequência no Corinthians Nos últimos dias, o jogador enfrentou um imprevisto fora de campo. Durante uma folga no Rio de Janeiro, não conseguiu retornar a tempo para o treino de terça-feira devido às más condições climáticas que afetaram voos na região. Ele se reapresentou na manhã seguinte, participou normalmente das atividades e deve começar jogando contra o Grêmio. Vindo de duas vitórias seguidas, o Corinthians tenta embalar a terceira para seguir sonhando com o G6. O time soma 39 pontos, ocupa a décima colocação e está a oito pontos da zona de classificação para a Libertadores. Contudo, é a mesma distância que o separa da zona de rebaixamento. Assim, o duelo com o Grêmio, além de ser crucial para as pretensões do time, representa também uma oportunidade para Memphis Depay retomar a confiança e voltar a ser decisivo diante da torcida alvinegra.