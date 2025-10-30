Cristian Olivera quer deixar o Grêmio e jogar no Nacional

Atacante perde espaço no Imortal desde a última Data Fifa e torna público sua insatisfação pela pouca minutagem / Crédito: Jogada 10

O atacante Cristian Olivera voltou a gerar polêmica no Grêmio após conceder entrevista à rádio Carve Deportiva, do Uruguai, nesta quinta-feira (30). Durante a conversa com o programa Minuto 1, o jogador, inclusive, revelou manter contato frequente com Flavio Perchman, presidente do Nacional, e manifestou o desejo de defender o clube uruguaio já a partir do próximo ano. “É um sonho que tenho (jogar no Nacional). Vamos ver o que acontece até o final de 2025 e tentar terminar da melhor maneira possível o ano. E, em 2026, veremos o que pode acontecer com o Flavio”, declarou o atacante.

Cristian também destacou que possui contrato com o Grêmio até 2027, mas admitiu que existe a possibilidade de ser emprestado. “Falamos sobre essa hipótese. Sempre tive boa relação com o Flavio (presidente do Nacional)”, completou. Pouco depois da entrevista, a rádio Carve Deportiva divulgou em suas redes sociais uma foto do encontro entre o jogador e o dirigente uruguaio. A atitude do atacante provocou reação imediata de torcedores e dirigentes do Grêmio. Nos bastidores, inclusive, pessoas próximas afirmam que o atleta demonstra descontentamento pela falta de oportunidades. Segundo o portal GaúchaZH, Cristian pediu a seus representantes para buscar interessados em sua contratação.