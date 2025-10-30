Coritiba x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder Coxa busca carimbar o acesso contra o Galo, que joga sua última cartada pelo G4 / Crédito: Jogada 10

A 35ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto decisivo nesta sexta-feira (31). O Coritiba recebe o CRB às 19h (horário de Brasília), no Couto Pereira. A partida coloca frente a frente o líder isolado do campeonato, que quer garantir o acesso, e uma equipe que ainda sonha com a última vaga no G4. O duelo é fundamental para os dois times. O Coritiba, com 60 pontos, quer aproveitar o fator casa para dar um passo definitivo rumo ao título e à Série A. Já o CRB, oitavo colocado com 51 pontos, está a quatro pontos do G4 e precisa de uma vitória fora de casa para se manter vivo na briga.

Onde assistir A partida entre Coritiba e CRB, pela 35ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming pago). Como chega o Coritiba O Coritiba chega para a partida com a moral elevada após uma vitória importante fora de casa. O time venceu o Volta Redonda por 1 a 0, encerrando uma sequência de dois jogos sem vencer. Além disso, o Coxa é forte em casa, onde não perde há três jogos, com duas vitórias e um empate. O técnico Mozart tem um quebra-cabeça para escalar o time. São três desfalques importantes por suspensão: o zagueiro Maicon, o volante Sebastián Gómez e o centroavante Dellatorre. Por outro lado, ele conta com os retornos de Tiago Cóser, Bruno Melo e Clayson, com o primeiro devendo ser titular. Como chega o CRB O CRB chega a Curitiba vivendo seu melhor momento na competição. A equipe alagoana venceu o Atlético-GO na última rodada e está invicta há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. O grande desafio do time é melhorar o desempenho fora de casa, já que sua última vitória como visitante foi em agosto.