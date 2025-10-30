Coritiba x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba x CRB: onde assistir, escalações e arbitragemLíder Coxa busca carimbar o acesso contra o Galo, que joga sua última cartada pelo G4
A 35ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto decisivo nesta sexta-feira (31). O Coritiba recebe o CRB às 19h (horário de Brasília), no Couto Pereira. A partida coloca frente a frente o líder isolado do campeonato, que quer garantir o acesso, e uma equipe que ainda sonha com a última vaga no G4.
O duelo é fundamental para os dois times. O Coritiba, com 60 pontos, quer aproveitar o fator casa para dar um passo definitivo rumo ao título e à Série A. Já o CRB, oitavo colocado com 51 pontos, está a quatro pontos do G4 e precisa de uma vitória fora de casa para se manter vivo na briga.
Onde assistir
A partida entre Coritiba e CRB, pela 35ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming pago).
Como chega o Coritiba
O Coritiba chega para a partida com a moral elevada após uma vitória importante fora de casa. O time venceu o Volta Redonda por 1 a 0, encerrando uma sequência de dois jogos sem vencer. Além disso, o Coxa é forte em casa, onde não perde há três jogos, com duas vitórias e um empate.
O técnico Mozart tem um quebra-cabeça para escalar o time. São três desfalques importantes por suspensão: o zagueiro Maicon, o volante Sebastián Gómez e o centroavante Dellatorre. Por outro lado, ele conta com os retornos de Tiago Cóser, Bruno Melo e Clayson, com o primeiro devendo ser titular.
Como chega o CRB
O CRB chega a Curitiba vivendo seu melhor momento na competição. A equipe alagoana venceu o Atlético-GO na última rodada e está invicta há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. O grande desafio do time é melhorar o desempenho fora de casa, já que sua última vitória como visitante foi em agosto.
Para este jogo, o técnico Eduardo Barroca tem apenas um desfalque certo. O zagueiro Fábio Alemão está suspenso pelo acúmulo de cartões. Com isso, o treinador deve fazer apenas uma mudança na equipe, com a entrada de Luís Segovia no sistema defensivo.
CORITIBA X CRB
Série B do Brasileiro – 35ª rodada
Data e hora: 31 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Morisco; Alex Silva, Tiago Cóser, Jacy e Zeca; Wallisson, Filipe Machado (Carlos de Pena) e Josué; Lucas Ronier, Vini Paulista e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.
CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Luís Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)
Onde assistir: Disney+
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.