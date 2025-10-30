Corinthians sofre com suspensões e é o mais indisciplinado do Brasileirão

Corinthians sofre com suspensões e é o mais indisciplinado do BrasileirãoTimão vai para o sexto jogo consecutivo com desfalques por cartões, mas tenta manter o sonho da vaga na Libertadores de 2026
Sonhando com uma vaga na Libertadores de 2026, o Corinthians volta a campo no próximo domingo, contra o Grêmio, na Neo Química Arena, pela sequência do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior terá novamente problemas para montar a equipe. Afinal, os volantes Raniele, José Martínez e Breno Bidon estão suspensos e serão baixas importantes para o confronto.
O duelo marcará o sexto jogo consecutivo em que o Corinthians sofre com desfalques por suspensão, seja por acúmulo de cartões amarelos, seja por expulsões. Ao longo das 31 rodadas disputadas, o clube do Parque São Jorge já contabiliza 29 ausências entre jogadores e membros da comissão técnica.
A indisciplina também chama atenção nas estatísticas. Afinal, o Corinthians é o time mais punido do Brasileirão, ultrapassando a marca de 100 cartões recebidos, o que representa uma média de 3,4 por partida.
Na rodada anterior, Dorival precisou improvisar José Martínez na lateral direita, já que Matheuzinho não tinha condições de jogo. Agora, sem os três volantes de origem, o treinador deverá buscar novas alternativas para manter o esquema com losango no meio-campo. A tendência é que Maycon volte ao time titular, com Charles e Ryan disputando espaço ao lado de André Carrillo e Rodrigo Garro.
O Corinthians ainda realizará três sessões de treinamento antes de definir a escalação para o duelo. Com 39 pontos, mesma pontuação do Grêmio, o Timão vê o confronto em Itaquera como decisivo para seguir vivo na briga pelo G-6 nas rodadas finais do Brasileirão.