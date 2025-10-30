Corinthians sofre com suspensões e é o mais indisciplinado do Brasileirão

Timão vai para o sexto jogo consecutivo com desfalques por cartões, mas tenta manter o sonho da vaga na Libertadores de 2026 / Crédito: Jogada 10

Sonhando com uma vaga na Libertadores de 2026, o Corinthians volta a campo no próximo domingo, contra o Grêmio, na Neo Química Arena, pela sequência do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior terá novamente problemas para montar a equipe. Afinal, os volantes Raniele, José Martínez e Breno Bidon estão suspensos e serão baixas importantes para o confronto. O duelo marcará o sexto jogo consecutivo em que o Corinthians sofre com desfalques por suspensão, seja por acúmulo de cartões amarelos, seja por expulsões. Ao longo das 31 rodadas disputadas, o clube do Parque São Jorge já contabiliza 29 ausências entre jogadores e membros da comissão técnica.