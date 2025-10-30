Corinthians renova com promessa da base e dobra multa rescisória

Corinthians renova com promessa da base e dobra multa rescisóriaDieguinho estreou pelo time principal nesta temporada e já atuou em sete partidas até agora
O Corinthians renovou, nesta quinta-feira (30), com o meia Dieguinho. O jogador de 18 anos, cria da base alvinegra, teve seu vínculo estendido com o clube até o final de 2029. O contrato anterior ia até dezembro de 2027.
Na renovação, o Corinthians dobrou o valor da multa rescisória para o futebol internacional. Antes, a multa era de 50 milhões de euros e agora é de 100 milhões de euros, cerca de R$ 623 milhões. Também houve um reajuste na multa para o mercado nacional, proporcional ao salário, em valores que não foram divulgados.
Considerado uma das joias da categoria de base alvinegra, Dieguinho estreou no time principal neste ano. O jogador realizou sua primeira partida contra o Sport, em abril. Depois disso, o meia atuou em mais seis partidas, sendo titular no duelo contra o Fortaleza, em agosto. Sua última atuação aconteceu contra o Santos, quando entrou nos últimos 15 minutos.
