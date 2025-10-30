Corinthians renova com promessa da base e dobra multa rescisória

Dieguinho estreou pelo time principal nesta temporada e já atuou em sete partidas até agora

O Corinthians renovou, nesta quinta-feira (30), com o meia Dieguinho. O jogador de 18 anos, cria da base alvinegra, teve seu vínculo estendido com o clube até o final de 2029. O contrato anterior ia até dezembro de 2027.

Na renovação, o Corinthians dobrou o valor da multa rescisória para o futebol internacional. Antes, a multa era de 50 milhões de euros e agora é de 100 milhões de euros, cerca de R$ 623 milhões. Também houve um reajuste na multa para o mercado nacional, proporcional ao salário, em valores que não foram divulgados.