Conmebol divulga VAR da expulsão de Plata, do Flamengo: “Golpe, com o punho, nos genitais”

Diálogo entre os profissionais aponta que atacante teve "conduta violenta" com Rojo, do Racing, e por isso recebeu o vermelho

A Conmebol divulgou a análise do VAR do lance em que Gonzalo Plata acerta Marcos Rojo, com a mão direita. O Flamengo ficou com um a menos aos 10′ do segundo tempo e mesmo assim conseguiu suportar a pressão, em Avellaneda, e ficar com a vaga na final da Libertadores.

De acordo com a análise da arbitragem, o equatoriano acertou as partes íntimas do adversário após a queda. Vale destacar que a revisão do VAR durou cerca de três minutos, e o árbitro Piero Maza manteve a decisão do campo. O diálogo foi entre o juiz e Juan Lara, VAR da partida, Cláudio Urrutia e José Retamal, auxiliares.