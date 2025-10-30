Conmebol divulga VAR da expulsão de Plata, do Flamengo: “Golpe, com o punho, nos genitais”Diálogo entre os profissionais aponta que atacante teve "conduta violenta" com Rojo, do Racing, e por isso recebeu o vermelho
A Conmebol divulgou a análise do VAR do lance em que Gonzalo Plata acerta Marcos Rojo, com a mão direita. O Flamengo ficou com um a menos aos 10′ do segundo tempo e mesmo assim conseguiu suportar a pressão, em Avellaneda, e ficar com a vaga na final da Libertadores.
De acordo com a análise da arbitragem, o equatoriano acertou as partes íntimas do adversário após a queda. Vale destacar que a revisão do VAR durou cerca de três minutos, e o árbitro Piero Maza manteve a decisão do campo. O diálogo foi entre o juiz e Juan Lara, VAR da partida, Cláudio Urrutia e José Retamal, auxiliares.
Na visão dos profissionais, o “golpe” de Plata se caracteriza como “conduta violenta”. Com a expulsão, o jogador estará de fora da final da Libertadores, em que o Rubro-Negro irá enfrentar o vencedor do confronto ente Palmeiras e LDU, do Equador.
No momento, o Flamengo já arrecadou R$ 50, 2 milhões em premiações na Libertadores. Afinal, com a classificação, o clube terá, pelo menos, mais US$ 7 milhões (R$ 37,5 milhões) se for vice-campeão, podendo chegar a US$ 24 milhões (R$ 128,8 milhões) em caso de título.
Confira o diálogo na íntegra
Juan Lara (VAR): “Olha, esse (Plata) aqui acertou um golpe, vai ter que expulsá-lo. Foi fora da câmera, aqui, olhe, quando esse (Rojo) caiu”.
Claudio Urrutia (auxiliar) : “O jogador do Racing tenta levantar o do Flamengo pela camisa. E o jogador do Flamengo lhe dá um golpe, com o punho, nas genitais. Para mim, conduta violenta.”
Edson Cisternas (AVAR2): “Claudio diz que há um golpe”.
Juan Lara: “Conduta violenta. O número 6 vai levantar (Plata), e ele lhe acerta um golpe. Piero, temos só uma câmera de longe que mostra o Marcos Rojo levantando o jogador pela camiseta, ele (Plata) reage com um golpe” – em seguida, o vermelho é confirmado.
