Conmebol anuncia bola especial para final da Libertadores

Conmebol anuncia bola especial para final da Libertadores

Rubro-Negro já está classificado para decisão do torneio e aguarda definição de Palmeiras x LDU para conhecer adversário
A Conmebol divulgou junto à Puma, nesta quinta-feira (30), uma bola especial para final da Libertadores, que vai ocorrer em 29 de novembro, no Monumental de Lima, no Peru. O design reflete a elegância e o prestígio do torneio: uma base branca com detalhes em preto e dourado, que remetem ao brilho do troféu e ao espírito de excelência que define o futebol da região.

Além disso, o icônico logo PUMA Cat, em preto, adiciona um toque de força e determinação – um símbolo da paixão que move cada partida. A nova Puma Cumbre já está disponível nas lojas físicas da marca do Shopping Morumbi e Shopping Tatuapé. Além disso, nas lojas Decathlon, com modelos a partir de R$ 169,99.

A final única da Libertadores está marcada para 29 de novembro. Com isso, o Flamengo, que eliminou o Racing, voltará ao Monumental de Lima, no Peru, onde foi campeão da América após 38 anos em 2019.

Na outra chave, Palmeiras e LDU-EQU se enfrentam na quinta (30), no Allianz Parque, em São Paulo. Os equatorianos, aliás, venceram o jogo de ida, em Quito, por 3 a 0.

