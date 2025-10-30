Conmebol abre processo disciplinar contra Plata por expulsão; Flamengo quer anular

Equatoriano levou o cartão vermelho no segundo tempo contra o Racing e, até o momento, está fora da final da Copa Libertadores

Gonzalo Plata foi expulso no segundo tempo do jogo de volta da semifinal da Libertadores na classificação do Flamengo sobre o Racing, na Argentina, na última quarta-feira (29). Com isso, o atacante tende a ficar fora da final da competição continental, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Entretanto, o jogador virou alvo de processo disciplinar por parte da Conmebol e pode pegar um gancho ainda maior.

A Conmebol oficializou o processo na tarde desta quinta-feira, enquadrando o equatoriano no artigo 14.1 (“conduta imprópria de jogadores e oficiais”). O artigo indica que a suspensão pode se estender por pelo menos duas partidas, ou por um período maior.

O lance aconteceu quando Plata se envolveu em confusão com Marcos Rojo. O árbitro assistente Claudio Urrutia alegou que o equatoriano deu um “golpe, com o punho, nas genitais”, e Piero Maza aplicou o cartão vermelho direto. O VAR, entretanto, não teve nenhuma imagem conclusiva e a decisão coube principalmente ao assistente.

Depois disso, o Flamengo teve acesso à súmula do jogo da última quarta-feira, contra o Racing, na tarde desta quinta. O clube informou, por meio de nota oficial, que ainda estuda quais medidas tomará em relação ao caso.

Agora, o Flamengo, portanto, aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para saber quem terá pela frente na final – dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A equipe rubro-negra pode ter ou não Gonzalo Plata.