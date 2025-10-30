Com desfalques, Zubeldía pode promover volta de “esquecido” no Fluminense

Lucho Acosta é um dos nomes que ganhou confiança com Luis Zubeldía e virou destaque por conta da boa capacidade de criação, algo que o Fluminense tinha dificuldade com Renato Gaúcho. Do outro lado, Facundo Bernal entra constantemente no segundo tempo. Além deles, Hércules também virou dúvida por conta de um desconforto no músculo posterior da coxa e tende a ser poupado.

A equipe do Fluminense volta a enfrentar o Ceará, às 16h, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para partida, o técnico Luis Zubeldía terá de fazer novas mudanças na equipe titular por conta dos desfalques. O meia Lucho Acosta e o volante Facundo Bernal, afinal, levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspenso para o duelo deste domingo. Assim, o treinador pode resgatar atletas que estão sem oportunidades.

Desta maneira, o Fluminense terá alterações no time titular. No lugar de Acosta, Lima deve ser o nome certo para substituir o argentino, já que é o 12º jogador do treinador. Desta maneira, um jogador terá de recompor o banco de reservas. E quem tem função similar aos dois é Lezcano, que não atua desde o jogo contra o Vitória. Além do meia, Lavega e Santi Moreno também não receberam oportunidades. Dificilmente viajarão para Fortaleza.

Com Hércules ainda sob avaliação, Zubeldía pode promover o retorno de Nonato, que não atua desde a eliminação contra o Lanús. Ele já faz treinamentos com o elenco e tende entrar na relação para duelo contra o Ceará. Além da volta de Nonato, Otávio é uma possibilidades para assumir a posição.

Fluminense na tabela

Com a vitória, o Tricolor, portanto, chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Em caso de novo triunfo, a equipe de Zubeldía, aliás, pode chegar à quinta posição se o Bahia não vencer o Bragantino nesta rodada. O Tricolor de Aço, afinal, tem 49 pontos.