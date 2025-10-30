Bruno Henrique enaltece atuação na classificação: “Flamengo é raça, amor e paixão”Atacante destacou que o Rubro-Negro conseguiu ter o controle de como agir ao longo da partida e parabenizou o elenco
Pela quinta vez em sua história, o Flamengo está na grande decisão da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (29) o Rubro-Negro conseguiu superar um jogo dramático contra o Racing, empatou sem gols, com um a menos, e garantiu sua classificação.
Presente em três finais da competição, com dois títulos conquistados, Bruno Henrique celebrou demais a classificação. O atacante enalteceu a atuação rubro-negra, destacando que o time soube entender o jogo e agir como deveria agir nos momentos certos.
“Primeiramente agradecer a Deus por esse jogo, por essa classificação. Parabenizar todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa, jogaram para caramba. Jogamos quando tínhamos que jogar, defendemos quando tinha que defender. É isso, Flamengo é raça, amor e paixão”, enfatizou.
O Rubro-Negro vai em busca do tetracampeonato na final que acontece no dia 29 de novembro. O adversário flamenguista será conhecido nesta quinta-feira (30), no duelo entre Palmeiras e LDU, com os equatorianos com uma grande vantagem de três gols conquistada no jogo da ida.
