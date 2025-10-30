Bragantino anuncia Vagner Mancini, que faz trabalho tático para duelo com o Bahia

Treinador prepara o Massa Bruta para o confronto com o Esquadrão Tricolor, no domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova / Crédito: Jogada 10

O Red Bull Bragantino anunciou, nesta quinta-feira (30), a contratação do técnico Vagner Mancini, que atuou pela equipe nos tempos em que era jogador, entre 1991 e 1992. Assim, o profissional assinou contrato até o fim da temporada e já fez trabalhos táticos e técnicos com o elenco, de olho no duelo com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. “Estou muito feliz por esse retorno. Bragança e o Bragantino são parte da minha história. Defendi o clube por mais de três anos, fui muito feliz aqui e é especial voltar a uma casa onde você foi bem recebido. Lembro bem daquele período: era um time extremamente competitivo, recém-vice-campeão brasileiro e que ainda manteve alto nível nos anos seguintes.”, disse.

“É uma alegria voltar justamente neste momento, pela maneira de trabalhar do Red Bull Bragantino. A estrutura faz diferença no futebol, sobretudo quando você encontra pessoas competentes ao seu lado. Há todos os elementos para um ótimo trabalho, e eu estou totalmente focado nisso.”, completou. Primeiro contato com o elenco O confronto com o Esquadrão Tricolor ocorre no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Nesse sentido, o comandante não poderá contar com o meia Jhon Jhon, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco e está suspenso. Além disso, estão no Departamento Médico os zagueiros Eduardo (lesão no tornozelo esquerdo) e Guzmán (cirurgia no joelho esquerdo), o meia Bruninho (lesão no tendão calcâneo) e o atacante Vinicinho (entorse no tornozelo direito). O atacante Isidro Pitta, por sua vez, está em transição física.