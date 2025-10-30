Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo libera recuperação de Montoro na Argentina

Clube monitora os passos do meia-atacante no país vizinho e recomenda exercícios
O Botafogo concordou e autorizou a recuperação física do meia Montoro na Argentina, país natal da fera. A informação é do site “ge” nesta quinta-feira (30). O Monstrinho sofreu uma fratura na clavícula direita durante a Copa do Mundo Sub-20, no Chile. Ele já passou por cirurgia.

Os médicos acreditam que, por conta da cirurgia, não é recomendável que Montoro se desloque com muita frequência de avião, em viagens entre Brasil e Argentina.

Em suas atividades, Montoro realiza fisioterapia e fortalecimento físico. O meia-atacante alvinegro passa por avaliações médicas. O Botafogo monitora os passos do jogador e recomenda, aliás, exercícios específicos.

Otimista, o Glorioso acredita que pode contar com o camisa 8 em dezembro, nas últimas jornadas desta edição do Campeonato Brasileiro.

Montoro chegou ao Botafogo na metade do ano. O Glorioso o contratou junto ao Vélez Sarsfield, clube pelo qual havia marcado três gols na fase de grupos da última Copa Libertadores.

No Mais Tradicional, instituição com a qual tem contrato até dezembro de 2029, ele soma 18 participações, com três gols e duas assistências.

