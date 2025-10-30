Botafogo libera recuperação de Montoro na Argentina

Clube monitora os passos do meia-atacante no país vizinho e recomenda exercícios

Os médicos acreditam que, por conta da cirurgia, não é recomendável que Montoro se desloque com muita frequência de avião, em viagens entre Brasil e Argentina.

O Botafogo concordou e autorizou a recuperação física do meia Montoro na Argentina, país natal da fera. A informação é do site “ge” nesta quinta-feira (30). O Monstrinho sofreu uma fratura na clavícula direita durante a Copa do Mundo Sub-20, no Chile. Ele já passou por cirurgia.

Em suas atividades, Montoro realiza fisioterapia e fortalecimento físico. O meia-atacante alvinegro passa por avaliações médicas. O Botafogo monitora os passos do jogador e recomenda, aliás, exercícios específicos.

Otimista, o Glorioso acredita que pode contar com o camisa 8 em dezembro, nas últimas jornadas desta edição do Campeonato Brasileiro.

Montoro chegou ao Botafogo na metade do ano. O Glorioso o contratou junto ao Vélez Sarsfield, clube pelo qual havia marcado três gols na fase de grupos da última Copa Libertadores.

No Mais Tradicional, instituição com a qual tem contrato até dezembro de 2029, ele soma 18 participações, com três gols e duas assistências.