Augsburg x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2025/26. Nesta sexta-feira (31), Augsburg e Borussia Dortmund se enfrentam às 16h30 (de Brasília), na WWK Arena, em Augsburgo, na partida de abertura da 9ª rodada da Bundesliga. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

O Augsburg faz um início de temporada ruim e tem somente sete pontos em oito jogos na Bundesliga. Assim, o time está na 15ª posição, com três pontos de vantagem para o Heidenheim, que abre a zona de rebaixamento em 17º e penúltimo lugar. Além disso, o time vem de uma sonora goleada por 6 a 0 sofrida em casa para o RB Leipzig, que ligou o sinal de alerta no clube. Para o duelo desta sexta-feira, no entanto, o técnico Sandro Wagner não terá baixas de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. Contudo, o experiente zagueiro Jeffrey Gouweleeuw aparece como dúvida.

Como chega o Borussia Dortmund Por outro lado, o Dortmund atravessa um momento irregular na competição e caiu para o 4º lugar, com 17 pontos em oito jogos. A diferença para o líder Bayern — único com 100% de aproveitamento — é de sete pontos. Mesmo assim, o time se recuperou após ficar duas rodadas sem vencer e bateu o Colônia por 1 a 0, em uma vitória suada no Signal Iduna Park, que manteve o time na briga pelo G-4 da Bundesliga, que leva os quatro melhores times do campeonato para a próxima edição da Champions. Diante do Augsburg, o técnico Niko Kovac terá uma volta importante. Bensebaini, poupado na partida fora de casa contra o Eintracht Frankfurt, que garantiu a classificação nos pênaltis na Copa da Alemanha, estará à disposição do treinador. No entanto, Emre Can e Duranville, lesionados, seguem fora.