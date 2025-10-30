Arrascaeta pede respeito ao Flamengo: “As pessoas subestimam esse clube”

Uruguaio, que é um dos destaques na atual temporada, participará da quarta final de Libertadores pela equipe rubro-negra

O Flamengo garantiu vaga em mais uma final de Libertadores após empate com o Racing , na última quarta-feira (29), em Avellaneda. Após a partida pela semifinal da competição, Arrascaeta foi às redes sociais exaltou quarta final em seis anos e pediu mais respeito ao clube carioca.

Antes disso, na zona mista no El Cilindro, Arrascaeta revelou que o grupo de atletas se sente subestimado. No entanto, o camisa 10 afirmou que mais uma vez eles se colocaram entre os melhores do continente.

“Às vezes, as pessoas subestimam esse clube, esse grupo e a nossa instituição. Nessa última década, a gente sempre esteve brigando por coisas importantes. Sempre no momento em que o sapato aperta, a gente mostra a cara. Mais uma vez, demonstramos que somos um dos melhores (clubes) da América”, disse o uruguaio.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para saber quem terá pela frente na final – dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A equipe equatoriana, aliás, tem grande vantagem, já que na ida venceu por 3 a 0.