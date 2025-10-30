Após reapresentação, Rayan treina sem restrições de olho em Vasco x São Paulo

Após reapresentação, Rayan treina sem restrições de olho em Vasco x São PauloAtacante, depois de dois dias de folga com o elenco, participa do aquecimento e da atividade de preparação para duelo com o Tricolor
Após dois dias de folga, o elenco do Vasco se reapresentou, nesta quarta-feira (29), no CT Moacyr Barbosa, de olho no confronto com o São Paulo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Fernando Diniz iniciaram a preparação para o duelo, marcado para domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. O atacante Rayan, por sua vez, treinou sem qualquer restrição.
Dessa forma, o jovem, que não enfrentou o Bragantino na rodada passada por causa de um edema na coxa direita, participou normalmente do aquecimento e da atividade. A informação é do portal “ge”.
Vale lembrar que o atacante tem chamado a atenção com grandes atuações, que podem o credenciar a aparecer na próxima convocação do técnico Carlo Ancelotti, na Data Fifa de novembro.
Na sequência da semana, o Cruz-Maltino fará mais três sessões de treinamentos até a partida de domingo, todas marcadas para o período da manhã. Até lá, o treinador montará o esquema que levará a campo na busca pela quinta vitória consecutiva e para tentar encostar ainda mais no G6.
Atualmente, a equipe carioca soma 42 pontos, na oitava colocação, e segue na briga por uma vaga na Libertadores da próxima temporada. A diferença para o Fluminense, atual sexto colocado, é de cinco pontos, visto que o arquirrival venceu o Ceará, no Maracanã, nesta quarta-feira (29).
