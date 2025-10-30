Após reapresentação, Rayan treina sem restrições de olho em Vasco x São Paulo

Atacante, depois de dois dias de folga com o elenco, participa do aquecimento e da atividade de preparação para duelo com o Tricolor

Após dois dias de folga, o elenco do Vasco se reapresentou, nesta quarta-feira (29), no CT Moacyr Barbosa, de olho no confronto com o São Paulo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Fernando Diniz iniciaram a preparação para o duelo, marcado para domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. O atacante Rayan, por sua vez, treinou sem qualquer restrição.

Dessa forma, o jovem, que não enfrentou o Bragantino na rodada passada por causa de um edema na coxa direita, participou normalmente do aquecimento e da atividade. A informação é do portal “ge”.