Aos 61 anos, dono de time na Romênia entra em campo em jogo oficial

Proprietário do Sanatatea Cluj, Aurelian Ghisa é veterinário e participa ativamente dos treinos físicos do time da terceira divisão
O futebol da Romênia viveu uma cena inusitada nesta quarta-feira (29), no Estádio Ion Oblemenco, em Craiova. Aos 61 anos, Aurelian Ghisa, proprietário, presidente e médico veterinário, entrou em campo para defender o CS Sanatatea Cluj, da terceira divisão, contra o Universitatea Craiova, pela Copa da Romênia.

Ghisa foi acionado aos 44 minutos do 2º tempo, tornando-se, assim, o jogador mais velho da história das três principais divisões romenas a disputar uma partida oficial.

“Foi fantástico. Sempre quis estar com os jogadores, apoiá-los e sentir o jogo de dentro. Talvez eu tenha passado um pouco de confiança para eles”, disse o dirigente, que costuma treinar regularmente com o elenco.

Essa, contudo, não foi a primeira experiência do veterano em um torneio nacional. Em 2011, ele também atuou na Copa da Romênia, quando o Sanatatea Cluj foi goleado pelo Steaua Bucareste por 4 a 0.

O retorno aos gramados, inclusive, aconteceu como forma de reconhecimento do técnico Vasile Miriuta, que havia prometido colocá-lo em campo. “Vou colocá-lo no fim. Pelo que ele faz por este clube, ele merece”, afirmou o treinador antes do jogo.

Desta vez, aliás, o time de Ghisa até surpreendeu e saiu na frente, graças a um gol contra do goleiro Nikola Stevanovic. No entanto, o Universitatea Craiova reagiu na segunda etapa e venceu por 4 a 1, com gols de Basceanu, Etim e Cicaldau.

“Minha motivação vem da paixão pelo futebol e da vontade de não desistir. Treino uma ou duas vezes por semana com os jogadores. A idade não me atrapalha, talvez eu seja um pouco mais lento, mas isso não é um problema”, disse Ghisa à Rádio Cluj após o jogo.

