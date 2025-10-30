Aos 15 anos, Cristiano Ronaldo Jr ganha Lamborghini de R$ 1,6 milhão

Imprensa espanhola cita que veículo não é o mais atual da produtora de carros de luxo e a hipótese é que se trata de um presente do pai / Crédito: Jogada 10

A relação familiar entre pai e filho costuma passar algumas paixões, como o amor por carros. Com Cristiano Ronaldo e seu filho, não parece ser diferente. Isso porque Cristiano Ronaldo Jr publicou em suas redes sociais que ganhou o seu primeiro veículo e logo de estilo esportivo. No caso, uma Lamborghini Urus S branco, que atualmente custa por volta de 265 mil euros (aproximadamente R$ 1,65 milhão na cotação atual), Trata-se de um modelo luxuoso que se encaixa na categoria de SUV, que conta com um motor V8 turbo com 650 cavalos. Portanto, tem a capacidade em alcançar de 0 a 100 km em 3,5 segundos. Mesmo com a imponência e alta capacidade, o filho do astro português não tem a permissão legal para dirigir. Isso porque ainda é considerado menor de idade.

Ou seja, até o momento Cristiano Ronaldo Jr pode curtir a sua Lamborghini somente como passageiro. De acordo com avaliação da imprensa espanhola, o modelo não é o mais atual da produtora de carros de luxo. Deste modo, torna mais plausível a dedução que seja um presente do craque. A principal possibilidade em questão atualmente é que o craque deu um dos veículos da sua própria coleção ao filho. O histórico atacante português ficou conhecido por ter uma garagem com carros poentes e de alto valor. O português já foi proprietário de Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce, McLaren e Aston Martin. Cristiano Ronaldo alcança patrimônio bilionário Cristiano Ronaldo segue colecionando recordes, frutos de seu talento ímpar para o intangível. Após feitos grandiosos dentro das quatro linhas, o astro português agora se tornou oficialmente o primeiro jogador de futebol da história a atingir a marca de bilionário ainda em atividade. Seu patrimônio, segundo dados do ‘Bloomberg Billionaires Index’, está estimado em cerca de 1,4 bilhão de dólares — o equivalente a R$ 7,5 bilhões na cotação atual.